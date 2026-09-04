Из Тбилиси растерянно следят, как грузинская Аджария становится турецкой

Отношения Грузии и Турции вновь вошли в фазу противостояния – Тбилиси обвиняет Анкару во вмешательстве в свои внутренние дела. Повод для этого дала недавняя встреча министра внутренних дел Грузии Сулхана Тамазашвили с главой МВД Турецкой Республики (ТР) Мустафой Чифтчи, который находился в Грузии с визитом. Турецкий гость вёл себя как хозяин и несколько раз озвучил тезисы, которые принимающая сторона расценила как ультиматум с элементами угроз. В частности, речь шла о статусе грузинского региона Аджария, на который Турция давно претендует. Подобное выкручивание рук грузинская сторона назвала "неприемлемым".

Стремление Анкары экономически, культурно и политически закрепиться в Аджарии – яркий пример того, к чему может привести попустительство идее "Тюркского мира", которую пытается воплотить турецкая правящая элита. Грузия открыла свои двери для Турции сравнительно недавно (во время правления Михаила Саакашвили), однако за короткий период турки смогли почти полностью прибрать к рукам бизнес в Аджарии, организовать здесь десятки медресе и исламистских учреждений, поставить под свой контроль рынок труда и индустрию отдыха. По словам местных жителей, турки превратили столицу Аджарии Батуми в сплошной притон, перестроив главную библиотеку под казино и возведя отель вместо университета. А батумским аэропортом они пользуются как внутренним, турецким – не проходя таможенных процедур.

Руководство Турции не скрывает своих планов в скором времени превратить Аджарию в свою провинцию.

– Государственные границы не всегда являются лишь линиями на карте. Мы должны нести ответственность за судьбу наших братских народов, говорящих на одном языке, проживающих на исторических тюркских землях и верящих в единого Бога. Я верю, что Турция вернёт Аджарию… и обеспечит благополучие всех тюркских народов, – заявил президент ТР Реджеп Эрдоган.

Чего не сказал турецкий лидер, так это того, что благодаря усилиям турецких миссионеров доля мусульманского населения в Грузии уже превышает десять процентов и продолжает быстро расти. Всё по методичке Османской империи: за проповедниками приходят купцы, которых быстро сменяют солдаты и сборщики налогов.

В интернете есть сотни статей, в которых говорится о "ползучей аннексии" Аджарии со стороны Турции. Можно смело назвать их устаревшими – аннексия уже фактически произошла, реальная власть в этом грузинском регионе сегодня принадлежит южным соседям. Турецкий бизнес управляет деловой жизнью аджарцев, а турецкое духовенство навязывает им свои религиозные правила. Если же что-то идёт не по плану, то оперативно подключаются турецкие силовики – как это имело место в упомянутом выше случае с приездом министра внутренних дел ТР. В считанные годы жители Аджарии оказались гостями на собственной земле. Теперь многие из них жалеют, что так легко купились на сладкие песни о "тюркской солидарности". Не поздно ли они спохватились?