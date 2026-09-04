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Эдуард Кубатов призвал кыргызстанцев готовиться к наплыву туристов

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Жителям Кыргызстана необходимо заранее готовиться к приему многомиллионного потока иностранных гостей и обустраивать места для проживания в селах, поскольку туризм становится главной экономической опорой страны. С таким призывом выступил директор Государственного агентства по развитию туризма при Кабинете Министров Кыргызской Республики Эдуард Кубатов. Текст обращения опубликован на официальной странице ведомства в социальных сетях:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Высокий уровень открытия Всемирных игр кочевников, проведение саммитов ШОС и ШОС+, государственные и официальные визиты в Бишкек высшего руководства двух крупных государств - Китая и Пакистана, а также ход самих Игр кочевников оказались в центре внимания мировой общественности.

Образно говоря, международные СМИ и социальные сети показали Кыргызстан более чем 7 миллиардам жителей планеты. Теперь интерес к нашей стране еще больше возрастет, и число приезжающих в Кыргызстан туристов резко увеличится - и это уже свершившийся факт. В международных туристических рейтингах Кыргызстан уже вышел в лидеры по интересу туристов.

Если наше население составляет 7,5 миллиона человек, то в этом году к нам приедет почти вдвое больше туристов - 13 миллионов человек. А в последующие годы вполне реально эта цифра может вырасти до 20–30 миллионов. Поэтому уже сейчас наши соотечественники в каждом регионе и в каждом айыле должны заранее готовиться к приему такого большого числа отдыхающих.

Ведь если из-за рубежа приедут 20–30 миллионов туристов, разместить всех в гостиницах и пансионатах будет невозможно. Некоторые же будут искать более доступные, бюджетные варианты. Поэтому призываю наш народ готовиться встречать туристов в комфортных условиях - ставить юрты и приводить в порядок дополнительные помещения.

Ранее Президент неоднократно говорил: "Полезные ископаемые иссякнут, а для Кыргызстана туризм станет вторым "Кумтором". Поэтому каждая семья должна готовиться принимать туристов". Вот и настал тот момент, о котором глава государства говорил с такой дальновидностью. Туристическая отрасль даст доход нашему народу, появится возможность зарабатывать, не уезжая из сел в города".


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URL: https://www.vb.kg/461304
Теги:
туризм, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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