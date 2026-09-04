Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 101.12 - 102.07

В Бишкеке построят ветеринарные лаборатории для защиты от инфекций

65  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Под председательством заместителя председателя Кабинета министров КР - министра сельского хозяйства Эрлиста Акунбекова состоялось рабочее совещание по вопросам строительства ветеринарных лабораторий уровней биологической безопасности BSL-2 и BSL-3 на базе Кыргызского научно-исследовательского института ветеринарии, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Участники встречи обсудили не только создание лабораторного комплекса, но и строительство завода по производству биологических препаратов, в том числе вакцин против ящура, а также других вирусных и бактериальных заболеваний.

Кроме того, на совещании рассмотрели ход подготовки проектной документации для строительства завода по выпуску антигельминтных препаратов и комплекса вивария.

Эрлист Акунбеков поручил ответственным структурам оперативно решить все организационные вопросы, в кратчайшие сроки подготовить технические требования, сформировать пакет документов и обеспечить скорейший старт строительных работ. Реализация данных проектов направлена на укрепление ветеринарной безопасности Кыргызстана и запуск отечественного производства вакцин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461299
Теги:
ветеринария, Кыргызстан, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  