В Бишкеке построят ветеринарные лаборатории для защиты от инфекций

Под председательством заместителя председателя Кабинета министров КР - министра сельского хозяйства Эрлиста Акунбекова состоялось рабочее совещание по вопросам строительства ветеринарных лабораторий уровней биологической безопасности BSL-2 и BSL-3 на базе Кыргызского научно-исследовательского института ветеринарии, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Участники встречи обсудили не только создание лабораторного комплекса, но и строительство завода по производству биологических препаратов, в том числе вакцин против ящура, а также других вирусных и бактериальных заболеваний.

Кроме того, на совещании рассмотрели ход подготовки проектной документации для строительства завода по выпуску антигельминтных препаратов и комплекса вивария.

Эрлист Акунбеков поручил ответственным структурам оперативно решить все организационные вопросы, в кратчайшие сроки подготовить технические требования, сформировать пакет документов и обеспечить скорейший старт строительных работ. Реализация данных проектов направлена на укрепление ветеринарной безопасности Кыргызстана и запуск отечественного производства вакцин.