Программа этнофестиваля "Эхо кочевников" и закрытия ВИК

Стала известна полная программа международного этнофестиваля "Эхо кочевников", а также заключительных мероприятий VI Всемирных игр кочевников, которые пройдут на ипподроме города Чолпон-Ата (в селе Бактуу-Долоноту) и на арене "Кок-бору".

Этнофестиваль стартует 1 сентября с торжественного прибытия Великого кочевого лагеря на ипподром Чолпон-Аты. После церемонии гостей ожидает концертная программа. Мероприятие пройдет с 20:00 до 22:20.

2 и 3 сентября, с 18:00 до 23:00, на ипподроме состоятся мероприятия Ethno Hit Days. Гостей ждут выступления этно-диджеев, этническая музыка, театрализованное представление о кочевых батырах, соревнования и концерты. В эти же дни на арене "Кок-бору" пройдут квалификационные соревнования по традиционным видам спорта - кок-бору, кокпару и эр-энишу.

4 сентября на ипподроме с 10:00 до 17:30 состоятся конные соревнования в дисциплинах бышты жорго, кунан чабыш, жорго салыш и аламан байге.

Вечером того же дня, с 18:00 до 22:15, на ипподроме пройдет финальная часть и церемония закрытия международного этнофестиваля "Эхо кочевников". Программа включает торжественную церемонию награждения и большой гала-концерт.

Соревнования по кок-бору, кокпару и эр-энишу на арене "Кок-бору" продолжатся 4 и 5 сентября, а решающие финалы состоятся 6 сентября.

Финальный матч по кокпару пройдет 6 сентября с 11:00 до 13:00, после чего с 14:00 до 16:00 начнется главный финал соревнований по кок-бору.

Официальная церемония закрытия VI Всемирных игр кочевников начнется 6 сентября в 18:00 на главной арене ипподрома и завершится в 22:05. В программу войдут концерт, торжественная передача права на проведение следующих Всемирных игр кочевников и праздничный фейерверк.

Заключительные дни VI Всемирных игр кочевников обещают стать масштабным праздником традиционного спорта, культуры кочевых народов, музыки и развлечений, ярко завершая одно из крупнейших международных спортивных и культурных событий Кыргызстана.