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26 тоннелей и 40 мостов: как продвигается строительство железной дороги ККУ

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Строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан (ККУ) на территории Кыргызстана продолжается. Кыргызский участок протяженностью 304,84 км пройдет от перевала Торугарт через Джалал-Абад до границы с Узбекистаном. Об этом корреспонденту VB.KG в рамках кыргызско-китайского пресс-тура в городе Манас рассказал представитель компании ОсОО "Чайна Рэйлвей Интернэшнл", ответственный за реализацию проекта.

Проект предусматривает строительство однопутной железной дороги с тепловозной тягой и возможностью последующей электрификации. Проектная скорость поездов составит до 120 км/ч. На кыргызском участке запланировано 20 станций, включая пограничные Торугарт и Джалал-Абад, а также перегрузочную станцию Макмал.

Что уже сделано

Полномасштабное строительство кыргызского участка началось в июне 2025 года. На сегодняшний день временные подъездные дороги и объекты электроснабжения вдоль всей трассы полностью завершены и введены в эксплуатацию.

Из 29 запланированных тоннелей работы идут на 26, один из которых уже полностью пройден. Строительство ведутся на 40 из 50 мостов и на 83 из 107 участков земляного полотна.

Работы проходят в сложных природно-климатических условиях: магистраль пересекает горные массивы Молдотоо, Хайлебейт и Ферганский хребет, а также многочисленные водные артерии.

На отдельных отрезках строителям приходится работать в условиях высокогорья, низких температур, сильных ветров и высокой сейсмической активности. Дополнительные сложности создают высокое геологическое напряжение и многолетняя мерзлота.

Кроме того, проект учитывает стыковку двух стандартов колеи: стандартной европейской (1435 мм) и широкой (1520 мм).

Для работы в таких условиях специалисты применяют специальные технологии проходки тоннелей, возведения мостов и земляного полотна, а также современные решения по водоотведению и укреплению грунтов.

Проект создает рабочие места

Строительство ККУ оказывает ощутимое влияние на местную экономику. По данным руководства проекта, объем закупок материалов и аренды оборудования на рынке Кыргызстана уже превысил 10 млрд сомов.

Более 60% цемента и других основных стройматериалов приобретается у местных производителей, а топливо и взрывные материалы закупаются в республике в полном объеме.

Для проведения работ арендовано свыше 1700 единиц техники и оборудования, а также более 1200 жилых помещений.

Отдельное внимание уделяется подготовке местных кадров. На базе трех специализированных учебных центров проводятся практические занятия и повышение квалификации - обучение уже прошли свыше 1800 местных специалистов.

Всего в строительстве магистрали и сопутствующих сферах задействовано около 3000 граждан Кыргызстана. Их обучают управлению тяжелой строительной техникой, арматурным и бетонным работам, геодезии и соблюдению техники безопасности.

Развитие региональной инфраструктуры

В рамках проекта реализуются и социальные инициативы в населенных пунктах, расположенных вдоль будущей трассы.

С начала 2026 года выполнено 27 локальных проектов на общую сумму 7,73 млн юаней (около 100 млн сомов). Из них 19 направлены на развитие инфраструктуры, три - на образование и консультационную поддержку, еще пять - на сокращение бедности и гуманитарную помощь.

В селах ремонтируют автобусные остановки, дороги и водоотводные каналы, строят мосты, проводят электричество и модернизируют системы водоснабжения.

Так, в селе Молотоф Ак-Талинского района построили 3 км оросительного канала и проложили 3 км водопровода, обеспечив чистой питьевой водой более 400 жителей (118 домохозяйств).

В других районах возводятся каналы, устанавливаются системы освещения и связи. Местным школам передают компьютеры, интерактивные панели, мебель, учебные пособия, проекторы и спортивный инвентарь.

Экологический контроль

При реализации проекта особое внимание уделяется экологической безопасности: трасса спроектирована в обход национальных природных парков и других охраняемых территорий.

На стройплощадках действуют strict-меры по защите почвы и водных ресурсов, переработке строительных отходов и снижению уровня запыленности.

Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан призвана связать Китай с Центральной Азией через территорию Кыргызстана и открыть новый транспортный коридор до Узбекистана.

На кыргызском участке продолжаются масштабные работы: параллельно возводятся тоннели, мосты и земляное полотно, а вместе с магистралью развивается инфраструктура и создаются новые рабочие места в регионах.

Автор: Тасиль Токтосунова


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URL: https://www.vb.kg/461120
Теги:
железная дорога, Китай, Кыргызстан
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