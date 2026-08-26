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Лионеля Месси наказали в MLS за толчок соперника в шею

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- Самуэль Деди Ирие
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Высшая футбольная лига США (MLS) применила дисциплинарные санкции к Лионелю Месси после эмоционального эпизода с полузащитником "Филадельфии Юнион" Куинном Салливаном в матче, завершившемся со счетом 2:2.

Инцидент произошел на 101-й минуте матча в Честере (штат Пенсильвания). Во время перепалки между футболистами Месси коснулся рукой задней части шеи Салливана. Главный арбитр встречи не показал аргентинцу желтую или красную карточку.

Однако после матча MLS рассмотрела эпизод в рамках дисциплинарной процедуры и пришла к выводу, что капитан "Интер Майами" нарушил правило лиги, запрещающее использование рук в отношении лица, головы или шеи соперника. При этом MLS пока не раскрыла точный характер наказания, назначенного Месси.

Особое внимание к решению лиги связано с тем, что Месси уже ранее наказывали по аналогичному правилу. В феврале 2025 года аргентинец получил штраф после того, как положил руку на шею помощника главного тренера "Нью-Йорк Сити" Мехди Баллуши после еще одного матча, завершившегося со счетом 2:2. Тогда Месси также отделался штрафом и избежал дисквалификации. Его партнер по "Интер Майами" Луис Суарес в том же матче был оштрафован за отдельный эпизод с защитником "Нью-Йорк Сити" Бирком Рисой.

Последний инцидент может вызвать дополнительное внимание со стороны MLS, поскольку речь идет о повторном нарушении одного и того же дисциплинарного правила. При этом лига пока не сообщила, повлияет ли наказание на участие Месси в ближайших матчах "Интер Майами".


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URL: https://www.vb.kg/461093
Теги:
США, футбол
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