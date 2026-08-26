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Бишкек строится вверх: готова ли столица к пожарам в высотках?

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- Светлана Лаптева
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В столице строятся десятки многоэтажных зданий. Но вместе с новой высотой города должна меняться и система пожарной безопасности. Бишкек стремительно меняется. На месте привычной малоэтажной застройки появляются жилые комплексы, бизнес-центры и здания в 20 и более этажей. По данным реестра строящихся объектов Минстроя, в Бишкеке и прилегающем Аламединском районе сейчас находятся на стадии строительства 32 здания этажностью 20 этажей и выше. Среди проектов есть объекты высотой 25, 26, 28, 29 и даже 30 этажей. Город растет вверх, а значит, одновременно должны развиваться и системы безопасности. Главный вопрос уже не только в том, сможет ли пожарная машина подъехать к зданию, но и в том, насколько само здание способно защитить людей в первые минуты чрезвычайной ситуации.

Чем тушить пожар на 30-м этаже?

В июне 2026 года глава МЧС Канатбек Чыныбаев заявил, что имеющаяся у спасателей пожарная техника не позволяет безопасно тушить возгорания в зданиях выше 22-го этажа. По его словам, у спасателей есть четыре машины с пожарными лестницами - две в Бишкеке и две в Оше. Их возможности рассчитаны примерно до уровня 22-го этажа, а для более высоких зданий необходимы другие решения. МЧС уже заказало 60-метровую пожарную машину стоимостью около $1 млн, но одна новая машина не решает всей проблемы.

Высотное здание должно быть спроектировано таким образом, чтобы пожарные могли работать даже в ситуации, когда внешняя лестница не достает до места возгорания. Кыргызские строительные нормы предусматривают комплексную пожарную защиту: автоматическую сигнализацию и системы пожаротушения, оповещение и управление эвакуацией, защиту от дыма, а также средства внутреннего пожаротушения. Поэтому вопрос должен звучать шире: что произойдет в первые минуты пожара и смогут ли системы самого здания дать людям время для эвакуации?

А если пожарная машина не сможет подъехать?

Для Бишкека существует еще одна проблема - дорожная ситуация. Высотка может соответствовать строительным нормам, иметь сигнализацию и системы пожаротушения, но их эффективность снижается, если пожарная техника физически не сможет быстро добраться до здания. Улицы столицы перегружены автомобилями, во дворах много припаркованного транспорта, а подъезды к новым жилым комплексам могут оказаться узкими или заставленными машинами.

При проектировании многоквартирных домов должны учитываться пожарные проезды и возможность работы специальной техники. Однако возникает практический вопрос: что происходит после сдачи дома? Кто контролирует, чтобы пожарный проезд через несколько лет не превратился в парковку? Что произойдет, если единственный подъезд к зданию окажется перекрыт? И сможет ли спецтехника пройти по городской улице в час пик? Это вопрос не только строительных норм, но и организации городской среды.

Пожарная безопасность начинается до пожара

Проблему нельзя сводить исключительно к 20- или 30-этажным зданиям. Пожар может произойти в частном доме, школе, детском саду, гостинице, торговом центре, офисе или обычной многоэтажке, поэтому важно оценивать не только возможности пожарных подразделений, но и состояние противопожарных систем самих объектов.

В 2025 году при проверках многоэтажных домов в Бишкеке сотрудники пожарного надзора МЧС выявляли нарушения противопожарных требований, в том числе обращали внимание на безопасность сварочных работ и наличие первичных средств пожаротушения. Новые правила пожарной безопасности, утвержденные Кабинетом министров в 2025 году, предусматривают меры по своевременному обнаружению возгорания, созданию условий для эвакуации и защите жизни и здоровья людей. Но нормы - лишь одна часть системы.

Современная пожарная безопасность предполагает, что человек не должен ждать приезда пожарной машины, чтобы получить шанс выбраться из опасной зоны. В многоэтажном доме жители должны знать, где находятся эвакуационные выходы, лестницы и средства пожаротушения, как работает система оповещения и что делать при задымлении.

Особенно важно обучать детей. Им необходимо объяснять, почему нельзя пользоваться лифтом при пожаре, прятаться в шкафу или под кроватью и возвращаться в помещение за игрушками или документами. Элементарный алгоритм должен быть понятен заранее: сообщить взрослому, покинуть опасное помещение, двигаться к выходу и не возвращаться обратно. Именно поэтому пожарная безопасность - это одновременно техника, инфраструктура и образование.

От импорта - к собственным технологиям

На фоне быстрого роста Бишкека вопрос современных технологий пожаротушения становится особенно актуальным. Одной из компаний, развивающих это направление в Кыргызстане, является государственно-частная инновационная компания ОАО "МедВетСити+" под руководством Виктора Евстифеева.

Компания создана по указу президента от 6 декабря 2024 года. Среди ее задач - развитие инновационной инфраструктуры, реализация проектов в сфере новых технологий, создание новых видов продукции, поддержка отечественных разработок и развитие международного сотрудничества. Одно из направлений работы ОАО "МедВетСити+" связано с пожарной безопасностью. Речь идет о разработке и сборке средств локального и комплексного тушения пожаров для гражданских, промышленных, транспортных и инфраструктурных объектов. В числе заявленных разработок - инновационные огнетушители, системы пожаротушения, решения для высотных зданий, складов, нефтебаз и транспорта.

Отдельное направление - беспилотные технологии. Компания заявляет о разработке решений, которые могут использоваться для мониторинга, обследования объектов, доставки оборудования и работы в условиях повышенного риска, где присутствие человека опасно или ограничено. В перспективе речь идет и о беспилотных технологиях высотного пожаротушения. Здесь важен сам принцип: новая технология не должна оставаться только идеей. В компании рассматривают последовательный цикл разработки - цифровая модель, опытный образец, стендовые испытания, проверка надежности, оценка условий эксплуатации, сертификация и обучение пользователей, и только после этого применение в реальных условиях.

Для Кыргызстана это может иметь принципиальное значение. До появления собственного технологического производства сложное противопожарное оборудование приходится закупать за рубежом, что означает зависимость от импорта, стоимости оборудования, поставок и доступности сервисного обслуживания.

В случае с ОАО "МедВетСити+" возникает другой сценарий: Кыргызстан делает шаг от импорта высокотехнологичных систем пожаротушения к созданию собственной продукции и собственного инженерного направления. В стране появляется площадка, где можно разрабатывать, испытывать, производить и совершенствовать технологические решения под реальные условия Кыргызстана. Кыргызстан получает возможность не только закупать готовые технологии для новых высотных зданий, промышленности или инфраструктуры, но и постепенно создавать собственные компетенции - инженеров, конструкторов, специалистов по испытаниям, производственные мощности и технологии.

Безопасность должна закладываться вместе со строительством

Растет этажность зданий, плотность застройки, нагрузка на дороги, количество людей в жилых комплексах, бизнес-центрах и крупных общественных объектах. Это означает, что требования к безопасности должны расти одновременно с городом.

Если пожар возникает на верхних этажах здания, традиционный подход может столкнуться сразу с несколькими ограничениями: внешняя лестница не достает до очага, пожарная машина не может быстро подъехать, дорога или двор перекрыты транспортом, а внутри здания возникают риски задымления. Поэтому городу нужны не только новые пожарные машины, но и технологии, которые позволяют обнаружить, локализовать и тушить возгорание раньше и эффективнее.

ОАО "МедВетСити+" заявляет о более широком спектре проектов: инновационных красках, медицинских препаратах и изделиях, беспилотных системах, противопожарных технологиях и других разработках. Компания формирует площадку, где могут объединяться наука, инженерия, испытания, производство, подготовка специалистов и внедрение технологий.

Для Кыргызстана это важный переход. Страна может не просто быть потребителем зарубежных разработок, а постепенно становиться производителем собственной высокотехнологичной продукции. Причем речь идет о технологиях, которые можно создавать с учетом местных условий: особенностей многоэтажной застройки, климата, инфраструктуры, горного рельефа и возможностей спасательных подразделений.

Появление таких технологий не отменяет необходимости строгого соблюдения строительных норм и усиления работы МЧС. Высотные здания должны иметь системы раннего обнаружения пожара, внутреннего пожаротушения, дымоудаления, оповещения и безопасной эвакуации. Должны оставаться свободными пожарные проезды, а жители - знать элементарные правила поведения.

Но одновременно необходимо думать и о следующем технологическом уровне. Если город уже строит здания в 20–30 этажей, решения для их безопасности должны создаваться не после того, как город столкнется с проблемой, а вместе с его развитием. Именно поэтому производство и развитие собственного инженерного кластера в сфере противопожарных технологий сегодня может рассматриваться не только как бизнес-проект, но и как элемент национальной безопасности и подготовки Кыргызстана к новой городской реальности.

Высотное строительство неизбежно меняет требования к безопасности Бишкека. Нужно регулярно проверять не только документы, но и реальные условия: сможет ли пожарная машина подъехать к каждому дому, хватит ли пространства для ее работы, есть ли вода и необходимое давление, работают ли насосы, сигнализация и системы дымоудаления, свободны ли эвакуационные выходы.

Параллельно необходимо развивать специальную технику, обучать население и создавать собственные технологии. Кыргызстан сейчас находится в важной точке: городская застройка растет, и вместе с ней появляется потребность в новом уровне инженерных решений. Вместо того чтобы просто увеличивать импорт сложного оборудования, страна получает возможность создавать собственные высокотехнологичные продукты и формировать вокруг них целую профессиональную экосистему.

И главный вопрос для Бишкека сегодня уже не только в том, чем тушить пожар на 30-м этаже. Вопрос в другом: успеет ли система безопасности города развиться так же быстро, как развивается сам город?


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URL: https://www.vb.kg/461039
Теги:
пожар, безопасность, Бишкек, Кыргызстан
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