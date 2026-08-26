Армения предложила Кыргызстану вместе строить "Маршрут Трампа"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Казахстану и Кыргызстану стать акционерами проекта TRIPP - транспортного маршрута, который должен соединить Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении. Согласно озвученному предложению, Ереван готов передать каждому из двух государств по 5% из своей доли в проекте.

Как сообщается, вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Армения на начальном этапе должна получить 26-процентную долю в совместном с США проекте TRIPP - "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Из этой доли Ереван готов передать Казахстану и Кыргызстану по 5%.

Таким образом, Казахстан и Кыргызстан могут стать не просто участниками нового транспортного маршрута, а его акционерами.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили возможность передачи управления железными дорогами Армении казахстанской стороне. Астана рассматривается как потенциальный партнёр, который может занять более активную роль в этой сфере.

По итогам разговора Касым-Жомарт Токаев подтвердил намерение посетить Армению с официальным визитом в октябре.

Проект TRIPP реализуется при посредничестве США. Он предусматривает создание транспортного коридора через территорию Армении, который должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой.

Проект также рассматривается как часть более широкого транспортного маршрута, который может открыть железнодорожное сообщение между регионами Персидского залива и Чёрного моря.

Согласно ранее озвученной информации, реализацией проекта должна заняться американская компания, которой могут быть предоставлены эксклюзивные права на управление инфраструктурой сроком до 99 лет.

Для Кыргызстана возможное участие в TRIPP представляет интерес прежде всего с точки зрения расширения транспортных и торговых связей в Евразии. При этом пока речь идёт о предложении армянской стороны - официальной информации о согласии Кыргызстана войти в число акционеров проекта не приводится.