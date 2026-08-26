Китай и страны ЦА совместно развивают Зеленый Шелковый путь

В пригороде Бишкека, столицы Кыргызстана, расположен комплекс красочных, стильных и современных зданий. Здесь нет черного дыма, чистый воздух. Тем, кто приезжает сюда впервые, трудно представить, что это завод по переработке отходов.

Ежедневно сюда привозят тысячу тонн городских отходов, которые на этом удивительном заводе превращаются в экологически чистую электроэнергию, поступающую отсюда множеству семей.

Превращение бесполезного в драгоценное

27 декабря 2025 года в Бишкеке был введен в эксплуатацию завод по выработке электроэнергии путем утилизации твердых бытовых отходов. До этого муниципальный мусор на протяжении многих лет оставался насущной проблемой для столицы Кыргызстана. Этот завод, построенный и эксплуатируемый китайской компанией, предложил китайскую мудрость для решения проблемы городских отходов, а также незаметно изменил воздух и облик Бишкека.

Запланированная общая мощность завода по утилизации отходов составляет 3 тыс. тонн в сутки. Первая очередь предприятия сможет перерабатывать 1 тыс. тонн в сутки, что позволит ежегодно производить электроэнергию объемом 146 млн кВт-ч и сократить выбросы углекислого газа на 100 тыс. тонн.

Как отметил на церемонии ввода в эксплуатацию проекта президент Кыргызстана Садыр Жапаров, этот объект решает задачу переработки отходов и обеспечивает выработку электроэнергии, а также создает новые рабочие места. "Строительство данного завода позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в столице, а также внесет вклад в обеспечение населения электроэнергией", - сказал глава государства.

Рассказывая о данном заводе на полях X Евразийского бизнес-форума Green Energy & Waste Recycling, прошедшего в начале июля в Астане, специалист Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Нургаакы Исаева сказала местному изданию "Курсив", что за шесть месяцев работы предприятия "наблюдается только хорошая тенденция: не хватает мусора".

Спасение "слез Центральной Азии"

Расположенное в глубине Евразийского континента Аральское море ранее являлось четвертым по величине озером в мире. Однако с 1960-х годов под воздействием резкого роста водопотребления и климатических изменений его площадь сократилась более чем на 90 проц. По мере изменения береговой линии увеличивалась засоленность окружающих почв, а на высохшем дне образовалась пустыня площадью свыше 50 тыс. кв. км. Аральское море стало символом экологической трагедии региона. Нередко его называют "слезами Центральной Азии".

Страны Приаралья предпринимают комплексные меры по смягчению последствий экологической катастрофы. Одновременно китайские эксперты в области экологии и местные научные учреждения продолжают совместные исследования и пилотные проекты, внося вклад в поиск решений.

В 2013 году Синьцзянский институт экологии и географии Китайской академии наук совместно с партнерами из стран Центральной Азии создал Научно-исследовательский центр экологии и окружающей среды Центральной Азии. На этой платформе китайские и зарубежные специалисты проводят совместные исследования в сферах охраны водных ресурсов в засушливых районах, борьбы с опустыниванием, восстановления засоленных земель и экологической реабилитации.

Международный инновационный центр Приаралья, официальное научно-исследовательское учреждение Узбекистана, на постоянной основе осуществляет сотрудничество с рядом стран, включая Китай. Директор центра Бахытжан Хабибуллаев сообщил, что учреждение системно изучает китайские технологии выращивания солеустойчивых растений и внедрило более 40 подобных видов, способных улучшать деградированные почвы, исследуя их адаптацию к условиям региона и возможные направления дальнейшего применения.

Возведение "зеленой стены"

Столица Казахстана Астана является одной из самых холодных столиц в мире: зимой температура здесь может опускаться до минус 40 градусов Цельсия. Кроме того, город находится в степной зоне, открытая местность вокруг способствует усилению ветров, из-за которых морозы ощущаются еще сильнее.

В конце 1990-х годов был утвержден план "Зеленый пояс" - один из крупнейших экологических проектов в Казахстане - направленный на смягчение климата и снижение скорости ветра за счет окружения города лесом. Однако засоленная земля в этом регионе затрудняет посадку ветрозащитных насаждений.

Синьцзянский институт экологии и географии в сотрудничестве с Казахским агротехническим университетом имени Сакена Сейфуллина и другими учреждениями вывел сорта саженцев, способные адаптироваться к местным условиям, а также изменил рельеф местности, чтобы облегчить рост лесов. Все это помогло построить экологический защитный барьер для казахстанского мегаполиса, который смягчил воздействие порывистых степных ветров. При участии китайских ученых уже создана демонстрационная защитная лесополоса площадью более 20 га.

Как считает декан факультета лесного хозяйства, дикой природы и окружающей среды Казахского агротехнического университета Дани Сарсекова, демонстрационная лесополоса отличается многими инновационными особенностями. Здесь высажены породы, которые ранее в Казахстане никогда не выращивались, способные эффективно сдерживать зимние метели.

Охрана "водонапорной башни Азии"

В высокогорных хребтах центральной части Азии расположена крупнейшая после полярных регионов группа ледников, которую называют "водонапорной башней Азии". Ледники являются основным источником пресной воды для всей Центральной Азии и играют важную роль в обеспечении водной, энергетической и продовольственной безопасности. Однако в связи с глобальным потеплением таяние и отступление ледников не только ухудшают ситуацию с водными ресурсами в регионе, но и вызывают экологические проблемы.

В последние годы китайские ученые активно сотрудничают с соседними странами Центральной Азии, создавая многочисленные станции мониторинга ледников и разрабатывая гидрологические модели, чтобы прогнозировать и смягчать последствия таяния льдов, а также снизить риск бедствий в будущем.

Таджикистан занимает восьмое место в мире по запасам водных ресурсов, основным их источником являются ледники. Страна рассматривает вопрос сохранения ледников как один из ключевых приоритетов своей внешнеполитической и климатической повестки, тесно сотрудничая с Китаем в сфере экологии и водных ресурсов.

Китайская сторона оказывает Таджикистану техническое содействие в мониторинге процессов таяния ледников с применением современных технологий дистанционного зондирования. Национальная академия наук Таджикистана и Китайская академия наук совместно работают над проектом "Вода и наука", направленным на сохранение ледников и биоразнообразия, а также рациональное использование водных ресурсов.

Более двух тысяч лет назад, во времена династии Хань, китайский дипломат Чжан Цянь совершил путешествие в Западный край, открыв двери для дружественных обменов Китая с Центральной Азией. Это привело к подъему и процветанию Шелкового пути. Шелк когда-то был самым ярким символом Востока.

Сегодня по тому же пути Китай привозит уже не ткани, а экологически чистую энергию, технологии борьбы с опустыниванием и экологические решения по возрождению Арала. За несколько тысяч лет существования Шелкового пути изменились товары и формы сотрудничества, но неизменным осталось искреннее желание Китая делиться плодами развития со странами, расположенными на этом маршруте.

Тысячелетний Шелковый путь одевается яркой зеленью. Китай и страны Центральной Азии совместно пишут новую главу в истории экологической цивилизации, совместно развивая Зеленый Шелковый путь. Дорога древних караванов ведет в блестящее будущее.

Ли Бинь, корреспондент агентства "Синьхуа"