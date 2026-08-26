Ташкент примет легенд мирового футбола и футзала

В столице Узбекистана 2–3 сентября пройдет масштабный двухдневный футбольный праздник с участием легендарных игроков мирового и узбекского футбола, а также звезд футзала.

Программа стартует 2 сентября на "Хумо Арене", где состоится матч за Суперкубок Узбекистана по футзалу между BMB PFC и SQB PFC. В рамках мероприятия для болельщиков подготовлена специальная шоу-программа с участием известных спортсменов.

Главное футбольное событие состоится 3 сентября на стадионе "Бунёдкор". Там пройдет товарищеский матч между легендами мирового и узбекского футбола.

Ожидается участие целой плеяды известных футболистов, среди которых чемпион мира Марко Матерацци, бывшие звезды сборных Нидерландов и Португалии Уэсли Снейдер и Рикарду Куарежма, а также Жулио Сезар, Жером Боатенг, Мичел Сальгадо, Кристиан Дзаккардо, Эстебан Камбьяссо, Оскар, Кевин Кураньи и Винченцо Яквинта.

Организаторы рассчитывают, что двухдневное мероприятие станет большим праздником для любителей спорта и позволит узбекским болельщикам увидеть на поле игроков, которые оставили заметный след в истории мирового футбола.

Таким образом, 2 и 3 сентября Ташкент объединит футзал и большой футбол, предоставив болельщикам возможность стать свидетелями матчей с участием звезд мирового спорта.