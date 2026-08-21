Ученые восстановили лица древних жителей затонувшего города Иссык-Куля

Ученым впервые удалось воссоздать внешность двух жителей древнего города, который около шести веков назад ушел под воду на дне Иссык-Куля. Реконструкцию лиц молодого человека и женщины выполнили по черепам, обнаруженным в ходе подводных археологических исследований.

Об открытии рассказал СМИ младший научный сотрудник Института археологии РАН Максим Меньшиков. По его словам, захоронения обнаружили около года назад, когда озерные волны практически полностью размыли могилы и обнажили останки на дне.

Специалисты установили, что юноше на момент смерти было около 18 лет, а женщине - от 32 до 35 лет. Обоих погребли по мусульманскому обряду прямо в грунте на метровой глубине, без использования гробов. В этом году исследователи провели пластическую реконструкцию по методу советского антрополога Михаила Герасимова. В облике обоих жителей преобладают монголоидные черты, однако у молодого человека антропологи выявили и европеоидные особенности.

Делать окончательные выводы о происхождении населения древнего города пока рано. В ближайшее время ученые планируют выполнить генетический анализ и изучить изотопный состав костей, чтобы выяснить рацион, пути миграции и родину предков этих людей.

Работы ведутся на месте крупного поселения эпохи Караханидов, располагавшегося на маршрутах Великого шелкового пути. Предполагается, что город ушел под воду из-за мощного землетрясения, которое вызвало резкий подъем уровня озера и последующие изменения гидрологической системы.

На озерном дне археологи зафиксировали остатки кирпичных зданий, включая элементы мечетей, медресе, мавзолеев и минаретов. Исследовать успели лишь порядка 15–20% от пяти квадратных километров общей площади памятника. Для сканирования дна применяют современную гидроакустику и российский подводный дрон "Трионикс-6М", с помощью которых уже создали цифровую модель рельефа котловины.

Только за июнь и июль 2026 года исследователи подняли на поверхность около 140 артефактов и примерно 300 фрагментов керамики, а также взяли образцы древесины для радиоуглеродного датирования. Находки подтверждают, что горожане выращивали пшеницу, ячмень, просо, развивали садоводство и отжимали растительное масло.

Совместные подводные изыскания специалистов из Кыргызстана и России продолжают научное направление, которое в 1980–1990-х годах развивал академик Владимир Плоских. Всего на дне Иссык-Куля сегодня известно более 50 археологических объектов.