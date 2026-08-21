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Бишкекские самбисты завоевали четыре медали на международном турнире

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- Самуэль Деди Ирие
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Представители бишкекской школы самбо завоевали четыре медали на международном турнире, который прошел в Москве с 13 по 15 августа.

Кыргызстан на соревнованиях представляли воспитанники СДЮШОР по спортивным единоборствам. По итогам турнира в активе кыргызстанских спортсменов одна серебряная и три бронзовые награды.

Адилет Кубаныч уулу стал серебряным призером в весовой категории до 71 кг.

Бронзовые медали завоевали:

Байэл Джакшылыков - до 79 кг;

Никита Ворошилин - до 98 кг;

Илья Сухинин - свыше 98 кг.

Таким образом, бишкекские самбисты успешно выступили на международной арене, пополнив медальную копилку Кыргызстана сразу четырьмя наградами.

Турнир в Москве стал важным международным стартом для спортсменов, которые получили возможность проверить свои силы в конкурентной среде и набраться опыта перед следующими соревнованиями.


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URL: https://www.vb.kg/461022
Теги:
самбо, Москва, Бишкек, Кыргызстан
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