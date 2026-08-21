Бишкекские самбисты завоевали четыре медали на международном турнире

Представители бишкекской школы самбо завоевали четыре медали на международном турнире, который прошел в Москве с 13 по 15 августа.

Кыргызстан на соревнованиях представляли воспитанники СДЮШОР по спортивным единоборствам. По итогам турнира в активе кыргызстанских спортсменов одна серебряная и три бронзовые награды.

Адилет Кубаныч уулу стал серебряным призером в весовой категории до 71 кг.

Бронзовые медали завоевали:

Байэл Джакшылыков - до 79 кг;

Никита Ворошилин - до 98 кг;

Илья Сухинин - свыше 98 кг.

Таким образом, бишкекские самбисты успешно выступили на международной арене, пополнив медальную копилку Кыргызстана сразу четырьмя наградами.

Турнир в Москве стал важным международным стартом для спортсменов, которые получили возможность проверить свои силы в конкурентной среде и набраться опыта перед следующими соревнованиями.