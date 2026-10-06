Аргентина сохранит №10 после ухода Месси

Сборная Аргентины не сможет навсегда вывести из обращения легендарный десятый номер после завершения международной карьеры Лионеля Месси.

Ранее президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа заявлял о желании больше не использовать №10 в национальной команде в знак уважения к Месси. Однако реализовать эту идею на крупных международных турнирах не позволяют правила ФИФА.

Согласно требованиям организации, футболисты в заявке команды на официальные турниры должны получать последовательные номера. Например, если в составе 26 игроков, используются номера с 1-го по 26-й. Таким образом, Аргентина не сможет полностью отказаться от использования знаменитой "десятки".

При этом в товарищеских матчах аргентинская сборная сможет оставлять №10 свободным, отдавая дань уважения одному из величайших футболистов в своей истории.

По информации источника, 39-летний Месси ранее объявил о завершении выступлений за национальную команду. Его прощальный матч в составе сборной Аргентины запланирован на 7 октября против Бенина.