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В Южной Корее кыргызстанцы пострадали в массовой драке

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Несколько граждан Кыргызстана получили телесные повреждения в результате массовой драки в городе Пхёнтхэк в Республике Корея. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Кыргызстана.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 октября.

В день происшествия консул Кыргызстана выехал на место, где встретился с задержанными кыргызстанцами, а также с представителями правоохранительных и медицинских учреждений Республики Корея.

В МИД сообщили, что следят за состоянием пострадавших и поддерживают связь с родственниками пострадавших и задержанных граждан. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Ситуация находится на особом контроле министерства.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что в массовой драке могли участвовать около 15 человек. После происшествия были задержаны двое мужчин - граждане Кыргызстана и России. Оба получили травмы и были доставлены в больницу. Полиция продолжает устанавливать личности остальных участников и выяснять обстоятельства произошедшего.


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URL: https://www.vb.kg/462088
Теги:
Южная Корея, Кыргызстан, массовая драка, МИД
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