Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал госслужащих не вмешиваться в избирательный процесс и обеспечить равные условия всем кандидатам на пост главы государства.

Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

"Сегодня я встретился с кандидатами, выдвинувшими свои кандидатуры на пост президента. Главной целью встречи было выслушать их мнения, напрямую обсудить возникающие трудности в ходе подготовки к выборам, а также выяснить, не применяются ли административный ресурс и искусственные препятствия.

Я лично заинтересован в том, чтобы предстоящие президентские выборы прошли честно, открыто и справедливо. Я неоднократно заявлял об этом ранее и сегодня хочу вновь подчеркнуть: для всех кандидатов должны быть созданы равные условия. Административное давление, запугивание и искусственные препятствия, имевшие место на предыдущих выборах, должны остаться в прошлом.

В ходе сегодняшней встречи кандидаты высказали ряд обеспокоенностей. Учитывая озвученные вопросы, хотел бы еще раз отдельно обратиться к государственным и муниципальным служащим.

Уважаемые государственные и муниципальные служащие!

Ваша главная обязанность - служить народу и государству, а не тому или иному кандидату.

Мое участие в президентских выборах не обязывает вас работать лично на меня.

Использование административного ресурса, принуждение сотрудников или граждан к поддержке того или иного кандидата, создание препятствий другим кандидатам недопустимы. Любой, кто воспользуется своим служебным положением для незаконного вмешательства в избирательный процесс, будет нести ответственность по закону. Это требование одинаково для всех.

Я хочу, чтобы в Кыргызстане сформировалась такая политическая культура, при которой выборы означали бы не запугивание, давление и использование административного ресурса, а честную конкуренцию, открытое обсуждение и свободный выбор

Эти выборы должны продемонстрировать не чью-либо власть, а демократическую зрелость нашего государства.

Уважаемые соотечественники!

В настоящее время через приложение "Тундук" проходит сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты. Призываю всех граждан активно участвовать в этом процессе. Дайте возможность каждому, кто намерен стать Президентом и развивать нашу страну, принять участие в выборах.

Подписание через "Тундук" - это не голосование.

Это лишь первоначальный этап, открывающий кандидатам путь к участию в выборах. Ознакомьтесь с программами кандидатов, выслушайте их предложения, сравните и тщательно проанализируйте их. А решение о том, кто станет Президентом, вы примете самостоятельно в день голосования.

В этой связи убедительно прошу вас поддержать через приложение "Тундук" тех кандидатов, которые еще не набрали необходимые 30 тысяч подписей", - говорится в сообщении главы государства.