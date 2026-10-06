Максим Фадеев оценил талант Семетея Акынбекова из "Ты супер! Кыргызстан"

Молодые таланты вокального проекта "Ты супер! Кыргызстан" продолжают покорять не только зрителей, но и известных артистов и продюсеров из России. Выступления кыргызстанских детей уже привлекли внимание российской певицы Ёлки и продюсера, композитора и одного из членов жюри проекта Максима Фадеева. Артисты делятся выступлениями участников в своих социальных сетях, оставляя слова поддержки и восхищения.

Максима Фадеева тронуло выступление Семетея Акынбекова. Продюсер отметил талант юного исполнителя и поблагодарил его за проникновенное исполнение.

"Такие дети напоминают, что настоящий талант и любовь к музыке могут проявиться где угодно - даже там, где для их развития совсем немного возможностей. Семетей, спасибо тебе за это исполнение", - написал Максим Фадеев.

Свое внимание к участникам "Ты супер! Кыргызстан" проявила и популярная российская певица Ёлка. Она поделилась выступлением участницы проекта Аруны Шайсыновой, исполнившей ее хит "Около тебя", и пожелала юной певице удачи.

Слова известных артистов становятся для участников дополнительной поддержкой и признанием их таланта.

"Ты супер! Кыргызстан" - масштабный детский вокальный проект, стартовавший осенью 2026 года на телеканале Номад ТВ. Организаторы получили около 1500 заявок со всей страны, а после очных прослушиваний в проект прошли 40 финалистов в возрасте от 7 до 18 лет.

Четыре выпуска проекта уже вышли в эфир. Впереди - новые выступления юных вокалистов, которые продолжают удивлять зрителей своими голосами и историями. Смотрите "Ты супер! Кыргызстан" каждую субботу на Номад ТВ.