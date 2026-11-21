Министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов в социальных сетях сообщил, что провел операцию на сердце другому министру и установил ему стент. По словам главы ведомства, своевременное вмешательство позволило предотвратить инфаркт. Личность пациента министр раскрывать не стал, сохранив врачебную тайну.

В обращении Дамир Осмонов отметил, что государственная служба связана с большой ответственностью и постоянными нагрузками, но здоровье человека остается важным вне зависимости от статуса и занимаемой должности.

"Врачебный долг - вечен, я прооперировал коллегу-министра…

Сегодня для меня был особенный рабочий день. Наряду с исполнением служебных обязанностей, как врач, я провел операцию своему коллеге и установил ему стент на сердце. К счастью, нам удалось вовремя предотвратить инфаркт.

Государственная служба - это большая ответственность и непрерывные хлопоты. Но какие бы посты мы ни занимали, в первую очередь все мы - люди, и здоровье каждого из нас имеет значение. Мы работаем вместе как одна команда ради развития страны.

Поэтому и в работе, и в заботе о здоровье мы должны всегда быть рядом и поддерживать друг друга.

Желаю коллеге скорейшего выздоровления!…", - написал глава Минздрава.