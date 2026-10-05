Техническая вода по цене минеральной. Жители Канта обратились к Президенту

Крупный жилой массив в городе Кант Чуйской области из-за равнодушия местной власти превратился в подобие гетто. История эта тянется не один год. Водонапорная башня, которая в советские годы относилась к Ремонтно-тракторной станции (РТС) и была единственным источником водоснабжения, после приватизации 1990-х перешла в частные руки. В итоге вопросы тарифов, качества воды и модернизации инфраструктуры оказались задачей со "звездочкой".

Шантаж и отключения

Ситуация достигла коллапса осенью прошлого года. 134 двора, числящиеся "абонентами" в списках ОСОО "Нур Профи Групп", в очередной раз столкнулись с угрозой отключения доступа к питьевой воде. А это как минимум 1000 человек. К делу подключился мэр Канта. Сначала он заявил журналисту VB.KG, что решит вопрос и даже готов принять спорный объект на баланс города (запись разговора сохранилась), но затем от своих слов открестился, переложив ответственность на собственника.

Причина банальна: у "Нур Профи Групп" нет лицензии на добычу и поставку питьевой воды населению. Вода, которую вынуждены потреблять кантовчане, сами себя называющие жителями "водного гетто", - техническая. Если раньше советские системы очистки в башне худо-бедно справлялись со своей задачей, то после недавних поломок пить ее в сыром виде стало невозможно. Яркий привкус металла и странных примесей оценят разве что изощренные сомелье, но никак не обычные люди.

О том, что с качеством воды не все в порядке, год назад знала и комиссия от мэрии. Тогда же были взяты пробы, которые подтвердили: употреблять эту воду опасно для здоровья. Компании, не имеющей лицензии на поставку питьевой воды, предписали провести очистку, чтобы жители не остались без ресурса в зимний период. Заодно чиновники пообещали решить глобальный вопрос, ссылаясь на некие будущие гранты по программе питьевого водоснабжения в Канте. Были ли эти гранты реализованы - сказать сложно.

Весной проблема усугубилась. По словам технического персонала, имеющего отношение к обслуживанию башни, оборудование стало выходить из строя одно за другим. Сидеть без воды по несколько дней для жителей "водного гетто" стало обыденностью. При этом тарифы за техническую воду не только продолжали начисляться, но и регулярно повышались, превышая ставки официального "Кантводоканала". Все это происходило без предоставления расчетных счетов, банковских реквизитов или налоговых документов. На просьбы жителей предоставить легальные платежные документы пожилые сотрудницы ОСОО отвечали угрозами отключения и некими "санкциями от руководства".

"Нам открыто говорят: "Мэрии и горводоканалу вы не нужны. Либо молчите, платите и терпите, либо сидите без воды". Владелец земли бывшей РТС грозит отказаться от обязательств, и тогда нам придется таскать воду в бутылках. Тем, кто отказывается платить за техническую воду по цене минеральной на непонятные реквизиты, шантажируют и угрожают (запись имеется)", - возмущаются жители.

Как выяснило издание VB.KG, ОСОО "Нур Профи Групп", являющаяся поставщиком воды для тысячи жителей Канта, согласно базе Минюста, зарегистрирована как компания, занимающаяся "производством изделий из бетона для использования в строительстве". Учредителями значатся Нурмат Осмонов и некий турецкий инвестор Думлу Явуз (по нашим сведениям, получивший гражданство Кыргызстана). Отец последнего также владеет бизнесом в Чуйской области и имеет лицензию на скважину, правда, в другом районе и к кантовской башне на территории бывшей РТС отношения не имеющую.

Руководителем компании записан Улукбеков Нурдоолот. Он также связан с другими структурами этих же инвесторов. Однако ни он, ни его партнеры не фигурируют в списке лицензиатов на добычу подземных природных вод (ППВ) в базе Министерства природных ресурсов КР. Журналисты VB.KG досконально изучили документы с начала 2026 года и не нашли там ни малейших следов законной деятельности компании в сфере водоснабжения.

Добыча без лицензии

Согласно законодательству КР, подземные и поверхностные водные ресурсы являются исключительной собственностью государства. Право на их добычу, очистку и продажу возникает только после получения соответствующих государственных разрешений и лицензий. Отсутствие лицензии означает, что у компании нет законного права распоряжаться этим ресурсом и тем более продавать его потребителям. Более того, взимание платы за воду без необходимой лицензии (разрешения на водопользование/недропользование) влечет серьезные юридические последствия. Речь идет как о сокрытии доходов от недропользования (роялти, бонусы), так и о получении незаконного дохода от потребителей, что прокуратура может квалифицировать как незаконное обогащение. Тот факт, что у ОСОО нет ни договоров с абонентами, ни подписей потребителей, лишь усугубляет ситуацию. Почему эта деятельность продолжается до сих пор - отдельный вопрос к правоохранительным органам.

Справедливости ради стоит отметить, что собственник взял на себя бремя подачи воды в этот район после того, как мэрия Канта, видимо, сочла тысячу абонентов незначительной нагрузкой для Горводоканала, чтобы утруждать себя подключением их к стратегическому и, главное, законному водоснабжению. То, что употребление технической воды, не отвечающей санитарным нормам и подаваемой с перебоями, может нанести серьезный вред здоровью граждан и в худшем случае стать очагом эпидемии, муниципалитет, судя по всему, волнует мало.

"Трепите и платите"

Окончательно довело жителей до отчаяния недавнее собрание, инициированное сотрудниками "Нур Профи Групп", слабо разбирающимися в юридических тонкостях. Они потребовали от жителей потерпеть неудобства "с тазиками" лет пять, заявив, что на модернизацию башни требуется около полумиллиона долларов. Откуда взялись такие суммы - непонятно. Попутно было заверено, что с граждан эти средства, возможно, требовать не будут - хозяин объекта готов "поднатужиться" и вложиться в модернизацию. Но это "не точно". Поэтому жители должны срочно оплатить счета по завышенному тарифу. В противном случае им вновь пригрозили обрезать трубы и лишить доступа хоть к какой-то воде (и снова запись имеется). Тех "непокорных", кто посмел задать резонные вопросы о том, куда будут аккумулироваться средства, насколько законны платежи компании без лицензии и решится ли проблема в принципе, начали подвергать беспрецедентному давлению отдельные лица, связанные с "Нур Профи Групп".

Примечательно, что в день собрания жителям, словно по "совпадению" или влиянию "звезд", воду отключали целых два раза...

Квитанции, которые сотрудницы компании разносят по домам, больше напоминают "боевые листки": сумма, пеня и требование срочно заплатить. Ни тарифная сетка, ни основание начислений, ни даже счет для перевода средств не указаны. Есть ли здесь коррупционная составляющая, надеемся, разберутся Прокуратура и ГКНБ.

При этом сам учредитель, который якобы решил помочь кантовчанам, ни на одно собрание так и не появился. Исходит ли эта инициатива от него или исключительно от его нанятых сотрудниц, предстоит выяснить правоохранительным органам.

Более того, сотрудницы пригрозили распространением персональных данных жильцов, которые на вполне законных основаниях отказались оплачивать сомнительные счета, в социальные сети и мессенджеры. Страшно представить, кто при таком раскладе может получить доступ к личным данным десятков кыргызстанцев, особенно в преддверии избирательного процесса. И главное - понесет ли ответственность "Нур Профи Групп" за этот возможный "слив"?

Обращение к Президенту

Уставшие от угроз и шантажа, отчаявшиеся жители написали открытое обращение к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, Кабинету министров, ГКНБ и Генеральной прокуратуре. Приводим его полностью:

"Уважаемый президент Садыр Жапаров, глава кабмина Адылбек Касымалиев, депутаты ЖК, Генпрокуратура и ГКНБ! Мы, жители около десятка улиц города Кант, уже несколько лет являемся заложниками ситуации с обеспечением питьевой водой. С проблемой качества и доступности воды мы неоднократно обращались в мэрию города и администрацию области. Однако все наши просьбы разбивались о глухую стену равнодушия. После того как мэрия узнала, что вода, которую пьем мы и наши дети, - техническая, от нас постарались побыстрее "отвязаться". По нашим сведениям, собственник запросил якобы около 1 млн долларов за объект, на котором находится наша водонапорная башня. Но так ли это или лишь отговорки - неизвестно. Согласно Основному закону КР, "земля, ее недра, воздушное пространство, воды, леса, пастбища, растительный и животный мир, другие природные ресурсы являются исключительной собственностью Кыргызской Республики". Статья 16 Конституции КР гласит: "Земля и природные ресурсы используются как основа жизни и деятельности народа Кыргызской Республики. Для сохранения единой экологической системы и устойчивого развития они находятся под контролем и особой охраной государства". Статья 49 (экологические права) гарантирует каждому право на благоприятную для жизни и здоровья экологическую среду и возмещение вреда от природопользования. Водонапорная башня, из которой мы ежедневно пьем воду, не только не соответствует санитарным нормам, но и находится на территории промышленного объекта, где постоянно ведется вредное производство. Рядом расположена стоянка грузовых автомобилей. Сколько опасных веществ попадает в воду ежечасно от их выхлопов? Более того, к точке водозабора ежедневно имеют доступ десятки посторонних людей. В случае преднамеренного попадания в воду химических компонентов тысяча кыргызстанцев могут стать жертвами отравления, получить серьезный вред здоровью или даже погибнуть. Несмотря на то что часть граждан продолжает платить деньги компании, не имеющей права предоставлять услуги по обеспечению питьевой водой, все прорывы и утечки вне своих домов жильцы вынуждены устранять собственными силами. Мы в отчаянии! И готовы выйти на митинг! Ежедневно нас пугают тем, что оставят без главного стратегического продукта - воды! Обеспечение ею - приоритет муниципалитета. Просим Президента Садыра Жапарова, Кабмин и все профильные органы наконец обратить внимание на нас и сложившуюся патовую ситуацию, решить проблему до наступления холодов. Пока "водное гетто" из-за халатности мэрии не превратилось в очаг социального напряжения!"

Кыргызстанцы, уставшие от шантажа, написали также обращение к мэру города Кант Улану Майлибашеву с требованием решить вопрос бесперебойного и, главное, законного обеспечения их питьевой водой, гарантированного Конституцией.