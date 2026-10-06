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В Бишкеке могут построить канатную дорогу

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В Бишкеке рассматривают возможность строительства канатной дороги. Перспективы реализации такого проекта обсудила столичная делегация во время рабочей поездки в Тбилиси, сообщили в мэрии Бишкека.

Представители муниципалитета встретились с австрийской компанией Doppelmayr, которая участвовала в реализации проектов канатных дорог в Тбилиси. Стороны обсудили возможное сотрудничество при проработке проекта канатной дороги в Бишкеке.

В рамках поездки 5 октября заместитель мэра Бишкека Рамиз Алиев также встретился с заместителем мэра Тбилиси Георгием Ткемаладзе. Стороны обсудили сотрудничество в сфере городской инфраструктуры, общественного транспорта, благоустройства и развития городской среды.

Отдельное внимание уделили возможности установления побратимских связей между Бишкеком и Тбилиси. Представители двух столиц выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и обмене опытом.

Делегация Бишкека также приняла участие в праздничных мероприятиях "Тбилисоба-2026".


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URL: https://www.vb.kg/462089
Теги:
Грузия, строительство, Бишкек, мэрия
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