"Такого еще не было". Как прошло открытие "Бишкек Арены"

Заполненные трибуны, тысячи зрителей, музыка и бурная реакция публики на выступления кыргызстанских и зарубежных артистов. Открытие "Бишкек Арены" стало одним из самых масштабных мероприятий последних лет. Корреспондент "Вечернего Бишкека" побывала на стадионе, пообщалась со зрителями и волонтерами и узнала, каким им запомнился этот вечер.

Уже с первых минут чувствовался масштаб происходящего. Люди заполняли трибуны, фотографировались, снимали происходящее на телефоны и вместе подпевали артистам. Особенно тепло публика встречала кыргызстанских звезд, однако не менее бурной была реакция и на зарубежных исполнителей.

За яркой концертной программой оставалась почти незаметной работа тех, кто помогал десяткам тысяч людей ориентироваться на огромной территории. На открытии работали в том числе 150 волонтеров Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Студентка второго курса КНУ Алтынай Борубаева рассказала vb.kg, что поначалу разобраться в масштабах нового стадиона было непросто даже самим волонтерам.

"Мы помогали тем, кто не мог найти свое место. Вначале нам самим было сложно, но потом привыкли. До этого мы уже занимались волонтерством, но на мероприятии такого уровня работали впервые", - рассказала она.

К большому потоку зрителей волонтеров готовили заранее. По словам Абдимиталипа Эмилева, 2 и 3 октября они проходили обучение: изучали расположение секторов, уборных, фуд-кортов и других объектов.

Как оказалось, именно самые простые вопросы в этот вечер звучали чаще всего.

"Больше всего спрашивали, где находятся туалеты и как найти свое место. Многие не могли разобраться, потому что стадион очень большой. Но мы подготовились и старались всем помогать", - рассказал он.

Были и ситуации посерьезнее. В многотысячной толпе родители теряли детей. Для оперативной связи у волонтеров была общая группа в WhatsApp, куда передавали информацию о потерявшемся ребенке - имя, возраст и другие данные.

"Мы нашли двоих детей. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они внимательно следили за детьми в местах большого скопления людей", - отметил волонтер.

Для зрителей же главным впечатлением стал сам масштаб новой арены и праздника.

Суйунбек Дастанбеков говорит, что открытие оставило у него яркие впечатления.

"Мы видим, как развивается наш Кыргызстан. Открытие действительно было масштабным. Мне понравился стадион. Такое в стране происходит впервые. Хотелось бы, чтобы здесь и дальше проходили большие мероприятия", - поделился он.

Бизнес-тренер и эксперт по продажам Адамбек Нематов отметил концертную программу и организацию мероприятия.

"Мне очень понравилась концертная программа и все, что было организовано. Это первое такое масштабное открытие. Хотелось бы, чтобы подобные стадионы появились в каждом регионе", - сказал он.

Своими эмоциями поделился и Омурбек Жакыпов.

"Ощущения самые классные, патриотические. Было приятно стать свидетелем такого события. Благодарность главе государства. Увидеть Садыра Жапарова с такого расстояния тоже было классно", - рассказал он.

Несмотря на масштаб мероприятия, корреспондент vb.kg обратила внимание и на практическую сторону. Остановки общественного транспорта находились на значительном расстоянии от стадиона, поэтому зрителям приходилось преодолевать часть пути пешком. При проведении следующих крупных мероприятий транспортная доступность новой арены остается одним из вопросов, который стоит учитывать.

В остальном первый большой вечер на "Бишкек Арене" действительно получился масштабным: заполненные трибуны, музыка, тысячи людей и ощущение большого праздника.

Первый большой вечер "Бишкек Арены" получился ярким и масштабным. Вместе с тем мероприятие показало и моменты, над которыми еще предстоит поработать. Когда на одной площадке собираются десятки тысяч человек, особенно важны понятная навигация, транспортная доступность и организация потока зрителей. Открытие стало для новой арены первым серьезным испытанием - и одновременно показало, что можно улучшить к следующим крупным мероприятиям.