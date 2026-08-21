Валентина Шевченко проведет бой против Наталии Силвы на UFC 332

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведет следующий поединок на турнире UFC 332.

По информации Yahoo Sports, бой состоится 4 октября 2026 года в Солт-Лейк-Сити, США. Соперницей 38-летней Шевченко станет бразильская спортсменка Наталия Силва.

Шевченко считается одной из наиболее успешных женщин-бойцов в истории UFC. Уроженка Кыргызстана начала профессиональную карьеру в MMA в 2003 году, а в UFC выступает с 2015-го.

В 2018 году Шевченко впервые завоевала чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе и впоследствии провела семь успешных защит пояса. В 2024 году она во второй раз стала чемпионкой организации.

На счету Шевченко в UFC 15 побед, три поражения и одна ничья.

Предстоящий поединок с Силвой станет очередным серьезным испытанием для кыргызстанской спортсменки и одним из главных событий турнира UFC 332.