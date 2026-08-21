Где в Бишкеке 25 августа на 11 часов отключат воду

В жилмассиве Кок-Жар 25 августа временно отключат питьевую воду. Водоснабжения не будет с 10:00 до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Отключение затронет жилые дома, школы, детские сады, учреждения здравоохранения, а также другие социально-бытовые и промышленные объекты.

Воды не будет в районе, ограниченном улицами Куйручук, Курманжан Датка (бывшая 7 Апреля) и Молдокулова с западной стороны.

Причиной отключения станет перекладка водопровода.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит жителей и организации заранее запастись питьевой водой.