Есть ли в Кыргызстане проблемы с межнациональными отношениями?

Очень многие скажут, что нет, и будут по-своему правы. Случаи бытового национализма не отражают общей тенденции; на государственном уровне проводится политика единства и равноправия всех народов и этносов, проживающих в стране. И, в частности, русским, количество которых в последние годы заметно поубавилось, вроде бы жаловаться не на что. Русский язык был и остаётся официальным и используется наравне с государственным кыргызским; с Россией у Кыргызстана крепкая дружба…

Но иногда случается нечто, поневоле заставляющее задуматься о проблемах.

28 сентября информационно-аналитический портал "Станрадар" проводил в Бишкеке очередной международный круглый стол, посвящённый проблемам и вызовам этнонациональных отношений в Кыргызской Республике. Как только появился анонс этого мероприятия, резко возбудились некоторые местные журналисты – начиная с Илима Карыпбекова и заканчивая "Политклиникой". Карыпбеков даже официально обратился к президенту (а его последователи – к руководству ГКНБ) с требованием разобраться: с какой это стати иностранцы обсуждают межнациональные отношения в нашей стране?!

Обсуждали между тем не иностранцы. Да, организатором мероприятия выступил российский (международный) портал. А участники – известный кыргызский блогер Нур Исмаил; политический и научный деятель Клара Ажибекова; директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран Центральной Азии" Калдан Эрназарова; историк Саламат Малабаев; политолог Марат Суюнбаев; системный аналитик Бактыбек Саипбаев; историк Жаныл Боконбаева; бишкекский историк и журналист Сергей Кожемякин…

Так что обижаться на "иностранцев", вторгающихся в наше общественно-политическое пространство и навязывающих нам своё видение и своё решение "надуманных" проблем, не приходится.

А о том, насколько важно проводить подобные конференции и круглые столы, свидетельствует один неприятный момент, случившийся на этом мероприятии.

Слово неожиданно взял молодой человек, представившийся Кайратом. И заговорил о том, что некоторые участники дискуссии посчитали провокацией (провокаций ждали, учитывая предварительную нездоровую шумиху). Хотя парень, по сути, просто озвучил страх некоторой части кыргызской молодёжи: Россия – сильное государство; сильный всегда стремится к доминированию; что будет, если Россия вдруг решит завоевать Кыргызстан? Конкретно – как поведут себя проживающие в КР русские? Поддержат ли российскую агрессию, начнут на сотрудничать с "оккупантами" и подтачивать Кыргызстан изнутри?

Эти опасения людей с неокрепшими и не готовыми к анализу и синтезу мозгами время от времени всплывают – то в соцсетях, то на таких вот международных мероприятиях…

Что ответить Кайрату? Именно Россия в своё время была инициатором распада СССР. Если бы действительно стремилась к доминированию и господству, вряд ли допустила бы образование независимых государств на месте бывших союзных республик. Какой резон России нападать на Кыргызстан, с которым у неё нет даже общих границ? С Украиной Россия сейчас выясняет отношения отнюдь не из-за притязания на её территории и природные богатства, - суть конфликта совсем в другом, и в этом надо грамотно разбираться.

Если довести ситуацию до абсурда, можно теоретически смоделировать обратную, зеркальную фантастику: вдруг Кыргызстан нападёт на Россию? Чего тогда ждать от находящихся там этнических кыргызов, многие из которых имеют российские паспорта?..

Мероприятия, подобные этому круглому столу, проводятся главным образом для молодёжи, чтобы помочь юным гражданам оценивать международное положение и критически относиться к разного рода вбросам и фейковой информации. На круглом столе, помимо экспертов, присутствовали студенты бишкекских колледжей.

Говорилось на конференции об Играх кочевников, которые позволили воплотить давнюю народную мечту о том, чтобы собрать в одном месте множество кочевых этносов в многообразии их культуры и традиций. О том, что в современном мире действуют две тенденции – к дифференциации, то есть сохранению языка и культуры каждого народа, и интеграции, чтобы общаться и лучше понимать друг друга. О том, что пока мы спорим, нужно или не нужно в Кыргызстане запретить русский язык как язык межнационального общения, - происходит развитие искусственных языков, которые способным вообще задавить живые языки наших народов.

Тему русского языка на таких конференциях обойти не получается. С ростом национального самосознания кыргызов у многих кыргызских деятелей возникает желание раз и навсегда избавиться от параллельного русского, потому что он якобы тормозит продвижение кыргызского языка. Эксперты уверены, что нахрапом, с наскока этого не добиться. Это процесс не революционный, а эволюционный; должно пройти немало времени, чтобы общество в основной массе заговорило на кыргызском.

Обсуждали участники круглого стола вопрос созидательного и разрушительного национализма. Созидательный направлен на объединение общества внутри государства, он основывается на любви к своей культуре и не принижает при этом другие народы. Деструктивный национализм строится на идее превосходства одной нации над другими. Приверженец созидательного национализма ищет и находит друзей, деструктивный национализм настроен на поиске врагов. Какая идея ближе Кыргызстану?

Почему СССР победил в Великой Отечественной войне? Потому что была настоящая, а не мнимая, как сейчас пытаются представить, дружба народов. Почему в современных условиях есть реальная возможность сохранять межэтническое согласие – в частности, в Кыргызстане? Потому что кочевники – наиболее толерантная группа народов. Они не сидели на одном месте, видели мир и изначально понимали и принимали: все люди разные.

Политолог-международник Никита Мендкович отметил, что в Кыргызстане действует разумная концепция строительства единой гражданской нации – на основе уважения ко всем культурам и языкам. Но и здесь общество начинает фрагментироваться, не только по национальному, но и по родоплеменному, религиозному, языковому признаку. Это ведёт не к укреплению и развитию страны, а к ослаблению общества и государства. Искусственной фрагментацией Центральноазиатского региона занимается Запад – под видом поддержки наций. Цель – ослабление региона и облегчение его колонизации. Важно этого не допустить, потому что единая нация – на основе общей культуры, общей истории и взаимоуважения – это залог успешного развития.