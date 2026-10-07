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В Кыргызстане ужесточили наказание за повторный выброс и сжигание мусора

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Президент Садыр Жапаров подписал закон, усиливающий ответственность за повторные нарушения правил благоустройства и обращения с отходами. Изменения внесены в Кодекс Кыргызстана о правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Закон был принят Жогорку Кенешем 16 сентября 2026 года.

Согласно документу, за повторное в течение года нарушение правил благоустройства территории населенного пункта после применения взыскания предусмотрены общественные работы продолжительностью 20 часов.

За повторный выброс, складирование или сжигание мусора в неустановленных местах в течение года после применения взыскания нарушителя могут привлечь к общественным работам на срок от 20 до 30 часов.

Рассматривать такие дела и назначать взыскание будут суды.

Кроме того, органы пробации наделяются полномочиями использовать электронно-технические средства для контроля за выполнением общественных работ.

Цель изменений – повысить эффективность ответственности за нарушения правил благоустройства, обращения с отходами и сохранности водохозяйственных сооружений.


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URL: https://www.vb.kg/462129
Теги:
закон, мусор, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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