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Товарищеский матч Россия - Нигерия завершился со счетом 3:3

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборные России и Нигерии сыграли вничью со счетом 3:3 в международном товарищеском матче, который прошел в Нижнем Новгороде. Гости сумели уйти от поражения, уступая по ходу встречи в два мяча.

Нигерия открыла счет на 10-й минуте благодаря голу Келечи Ихеаначо. Россия ответила на 30-й минуте - отличился Лечи Садулаев. Перед самым перерывом, на 45+2-й минуте, Матвей Кисляк вывел хозяев поля вперед.

В начале второго тайма россияне увеличили преимущество: на 54-й минуте Алексей Миранчук отправил третий мяч в ворота соперника - 3:1.

Однако нигерийская команда сумела переломить ход игры. На 78-й минуте Осаянде Питер Эдокполор сократил отставание, а уже в компенсированное время, на 90+4-й минуте, Акор Адамс сравнял счет.

По итогам встречи Россия владела мячом 63% игрового времени и нанесла 17 ударов против 10 у Нигерии. При этом обе команды пробили по шесть раз в створ ворот.


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URL: https://www.vb.kg/462112
Теги:
Россия, футбол, Нигерия
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