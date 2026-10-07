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Телефоны на 17,9 млн сомов нашли в тайниках Toyota Land Cruiser

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Сотрудники ГУВД Бишкека пресекли незаконный ввоз в Кыргызстан крупной партии мобильных телефонов стоимостью около 17,9 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 231 "Экономическая контрабанда" УК Кыргызстана.

В ходе следственно-оперативных мероприятий в Чуйской области был обнаружен Toyota Land Cruiser с иностранными государственными номерами. При осмотре автомобиля, находившихся в нем свертков и коробок правоохранители нашли 249 iPhone, 109 Samsung и два LG, а также беспроводные наушники.

По данным следствия, мобильные устройства ввозились в Кыргызстан без таможенного оформления и уплаты предусмотренных законодательством платежей.

Предварительно установлено, что для перевозки телефонов из Алматы в Кыргызстан привлекали иностранных граждан, которым предлагали денежное вознаграждение за каждую перевезенную единицу товара. Устройства перевозили без упаковок, распределяли по сверткам и прятали в разных частях автомобиля, в том числе в моторном отсеке и внутренних элементах кузова.

По подозрению в экономической контрабанде задержаны иностранные граждане А.К., 1997 года рождения, и В.М., 2008 года рождения. Их водворили в ИВС ГУВД Бишкека, а затем суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Они будут находиться в СИЗО № 1 Бишкека два месяца.

Следствие устанавливает роль каждого участника, других возможных причастных лиц и все обстоятельства произошедшего.


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URL: https://www.vb.kg/462128
Теги:
задержание, Казахстан, Бишкек, автомобили
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