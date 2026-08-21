Малика Юнусова: Сухость глаз становится массовой проблемой в Бишкеке

Летний Бишкек всё больше напоминает полосу препятствий для здоровья: изнуряющая жара, пыльные бури, раскаленный асфальт и непрерывно работающие кондиционеры. К этому набору добавляется привычная работа за компьютерами и смартфонами. Результат такой комбинации офтальмологи столицы видят каждый день: в клиники города с каждым годом обращается всё больше пациентов с жалобой на "песок" в глазах, жжение и постоянное слезотечение.

По наблюдениям хирурга-офтальмолога клиники "Офтамед" Малики Юнусовой, сегодня почти треть приходящих на прием бишкекчан предъявляет симптомы синдрома сухого глаза. Причем проблема стремительно "молодеет" и касается людей самых разных профессий и возрастов.

"В нашей клинике работают молодые доктора, у всех свои темы исследований, но все мы отмечаем эту новую тревожную тенденцию. Синдром сухого глаза связан с нарушением слезной пленки, которая защищает и питает роговицу. Когда она истончается или испаряется слишком быстро, возникают сухость, покраснение, светобоязнь и даже падение четкости зрения. Парадоксально, но при этой патологии глаза могут сильно слезиться - так раздраженная поверхность реагирует на защитный дефицит. Поэтому обильное слезотечение на улице - это не показатель нормы, а сигнал о помощи", - рассказывает Малика Джумаевна.

Врачи предупреждают: позиция "потерплю, само пройдет" здесь опасна. Длительное повреждение эпителия роговицы может привести к хроническим воспалениям и осложнениям. При этом заниматься самолечением и покупать капли по совету провизора или друзей категорически нельзя - бесконтрольное применение антибиотиков или гормональных препаратов только ухудшит ситуацию.

Впрочем, сводить всё только к гаджетам было бы ошибкой. Медики и экологи сходятся во мнении: состояние глаз бишкекчан - это прямое отражение экологии и градостроительных проблем столицы. В жаркий сезон горожанин попадает в агрессивную цепочку: сухой пыльный воздух на улице сменяется ледяным потоком кондиционера в офисе, а вечером добавляется экран смартфона.

Ситуацию усугубляет эффект "городского теплового острова". В районах Бишкека с плотной застройкой, дефицитом деревьев и закатано в бетон сухой воздух нагревается на 2–4 градуса сильнее, чем в парковых зонах. При этом, по данным исследований 2026 года, зеленая растительность занимает лишь около 7% территории столицы, а арычная ирригационная система работает с постоянными сбоями.

"Дерево в городе - это не просто элемент декора, который высаживают после постройки дома. Это полноценная часть городской инфраструктуры, такая же, как дороги, водопровод или электричество", - подчеркивает эколог Дмитрий Переяславский. По его словам, Бишкеку жизненно необходимы восстановление ирригации, переход на капельный полив, создание теневых зеленых коридоров и сохранение взрослых кронистых деревьев, которые удерживают пыль и снижают температуру воздуха.

Пока столица только ищет пути адаптации к климатическим изменениям, офтальмологи советуют защищать глаза самостоятельно: носить на улице солнцезащитные очки (желательно закрывающие глаза и с боков), не направлять потоки воздуха из кондиционера или автообдува прямо в лицо, контролировать влажность в помещениях и обязательно делать перерывы при работе с экранами.

Редакция "Вечернего Бишкека" предлагает врачам, урбанистам и городским властям объединить усилия для подробного изучения этой проблемы. Мы также обратимся к нашим читателям: если вы столкнулись с дискомфортом и сухостью глаз, напишите нам, где именно в городе - в каких районах или условиях - вы чаще всего ощущаете недомогание. Возможно, именно эти данные помогут сформировать экологическую и медицинскую карту меняющегося Бишкека.