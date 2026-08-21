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Криштиану Роналду намекнул на завершение карьеры по окончании сезона

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- Самуэль Деди Ирие
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Капитан сборной Португалии и нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил, что нынешний сезон может стать последним в его профессиональной карьере.

41-летний португалец сделал такое признание в интервью журналу Vogue, отметив, что хочет завершить футбольный путь, оставив после себя значительное наследие.

"Вероятно, это мой последний год в футболе, и я хочу оставить впечатляющее наследие", - сказал Роналду.

При этом футболист пока не объявлял об официальном завершении карьеры. Его контракт с "Аль-Насром" рассчитан до июня 2027 года, поэтому он потенциально может продолжить выступления до конца соглашения.

Роналду проводит уже более двух десятилетий на высшем уровне. За карьеру он выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Ювентус" и "Аль-Наср".

В активе португальца пять "Золотых мячей", пять побед в Лиге чемпионов, чемпионство Европы-2016 и два титула Лиги наций УЕФА. Он также остается рекордсменом по количеству голов за сборную Португалии.

Одной из главных целей Роналду перед возможным уходом из футбола остается достижение отметки в 1000 голов за карьеру. По данным Reuters, к этому рубежу ему оставалось 24 мяча.

Таким образом, сезон-2026/27 может стать финальной главой легендарной карьеры Роналду, однако окончательное решение о дате ухода футболист пока не подтвердил.


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URL: https://www.vb.kg/461024
Теги:
Саудовская Аравия, футбол, Португалия
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