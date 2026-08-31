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Си Цзиньпин продвигает концепцию о сообществе единой судьбы в Азии

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- Нина Ничипорова
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Вишни и дыни, собранные утром в кыргызских селах, теперь могут преодолевать сотни километров и к вечеру попадать на рынки Кашгара, города-оазиса в юго-западной части Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Это путешествие стало возможным благодаря автомагистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан, проложенной через труднопроходимые горы Центральной Азии в рамках инициативы "Пояс и путь", выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином. Скорость доставки еще больше повысится, поскольку в этих трех странах также ведется строительство другого крупного трансграничного проекта - железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, направленного на улучшение благосостояния людей, проживающих вдоль этого маршрута.

Расширение взаимосвязанности в ЦА дает представление о более широком видении, которое Си Цзиньпин отстаивает на протяжении многих лет. Оно заключается в поддержании дружеских и партнерских отношений с соседями Китая и создании дружественного, безопасного и процветающего соседства.

Сегодня Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Кыргызстан, западного соседа Китая, и примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, что станет важным шагом в рамках его дипломатии в отношении сопредельных стран.

"Желаем нашим соседям добра"

Поездка Си Цзиньпина в Кыргызстан стала третьим визитом в Кыргызстан в качестве председателя КНР (два предыдущих состоялись в 2013 и 2019 годах). За эти годы укрепление взаимосвязанности привело к расширению экономических связей. В 2025 году товарооборот между Китаем и Кыргызстаном достиг 27,2 млрд долларов США, что на 20 проц. больше, чем годом ранее.

В прошлом году Си Цзиньпин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписали совместное заявление об углублении китайско-кыргызских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Стороны обязались углублять инфраструктурное сотрудничество, задействуя новый потенциал в области чистой энергетики, экологически чистых полезных ископаемых и искусственного интеллекта.

Развивающееся партнерство также нашло отражение и в высказываниях кыргызского лидера, который однажды сказал Си Цзиньпину, что самым ценным преимуществом Кыргызстана является его соседство с Китаем.

Для Си Цзиньпина отношения с соседними странами уже давно занимают важное место в китайской дипломатии. В 2013 году, вскоре после вступления в должность председателя КНР, Си Цзиньпин выдвинул принцип доброжелательности, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности в отношениях Китая с сопредельными странами. Год спустя в Пекине на совещании ЦК Компартии по внешнеполитической работе он официально выдвинул концепцию построения сообщества единой судьбы с соседними странами.

"Близкие соседи лучше дальних родственников. Эту простую истину китайцы усвоили еще в древние времена", - сказал однажды Си Цзиньпин, объясняя подход Китая к своим соседям. "Мы всегда желаем нашим соседям добра".

Руководствуясь этим намерением, Си Цзиньпин поддерживает частые контакты с лидерами соседних стран. В 2025 году все зарубежные визиты китайского лидера пришлись на соседние страны, включая Казахстан, Россию и Республику Корея.

В 2026 году интенсивность таких дипломатических контактов сохраняется. В июне Си Цзиньпин совершил свою первую зарубежную поездку в этом году, посетив северо-восточного соседа Китая - Корейскую Народно-Демократическую Республику. С начала года председатель КНР принял лидеров более чем 10 соседних азиатских стран, в том числе Таиланда, Пакистана и Таджикистана.

Во время встречи с премьер-министром Бангладеш Тариком Рахманом в июне Си Цзиньпин вновь подтвердил приверженность Китая политике добрососедства и дружбы. Он отметил, что Китай по мере своего развития продолжит предоставлять соседним странам новые возможности и придавать импульс их развитию.

Добрососедство в региональном сотрудничестве

Помимо двусторонних усилий Си Цзиньпин придает большое значение региональному сотрудничеству в целях создания дружественного, безопасного и процветающего соседства.

Примером тому является ШОС. "Китай всегда уделял приоритетное внимание ШОС в своей дипломатии в отношении сопредельных стран", - сказал однажды Си Цзиньпин. С 2013 года он принимал участие во всех саммитах ШОС, как лично, так и по видеосвязи, способствуя укреплению сотрудничества между государствами-членами в области безопасности, развития и культурных обменов.

ШОС, основанная в Шанхае в 2001 году Китаем и его соседями, с самого начала ставила добрососедство в центр своей деятельности. "Мы первыми заключили Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, где зафиксировано "навеки друзья, никогда не враги", - заявил Си Цзиньпин в своей речи на прошлогоднем саммите ШОС, прошедшем в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая.

За последние 25 лет ШОС превратилась в крупнейшую в мире комплексную региональную организацию с точки зрения географического охвата и численности населения, которая так же расширяет сотрудничество в постоянно растущем спектре областей.

На саммите в Тяньцзине Си Цзиньпин объявил о создании трех платформ сотрудничества Китая и ШОС: в области энергетики, зеленой промышленности и цифровой экономики, а также трех центров сотрудничества в сфере научно-технических инноваций, высшего образования и профессионально-технического образования. Эти инициативы открыты для всех стран ШОС и призваны предоставить им возможности, создаваемые развитием Китая, одновременно содействуя устойчивому развитию всего региона.

ШОС является частью более широкой сети многостороннего сотрудничества по всему соседнему с Китаем региону. Под руководством Си Цзиньпина Китай сотрудничает с соседними странами в рамках различных механизмов - от сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг до Восточноазиатского сотрудничества с АСЕАН в его центре и АТЭС, способствуя расширению взаимосвязанности, углублению экономической интеграции и сближению народов.

В ЦА этот формат также получил развитие благодаря новому механизму сотрудничества, инициированному Си Цзиньпином. В 2023 году он выступил инициатором проведения саммита "Китай - Центральная Азия" в китайском городе Сиань. В нем приняли участие Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Два года спустя Си Цзиньпин посетил Казахстан для участия во втором саммите "Китай - Центральная Азия". По итогам мероприятия лидеры шести стран подписали Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, юридически закрепивший принцип вечной дружбы. Си Цзиньпин заявил, что этот договор является "новаторской инициативой в китайской дипломатии с сопредельными странами".

Как однажды образно выразился Си Цзиньпин: "Страны Азии подобны отдельным лампам. Только соединившись, они могут осветить ночное небо Азии во всем его великолепии".


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URL: https://www.vb.kg/461196
Теги:
Китай, СУАР, Центральная Азия, Си Цзиньпин, Кыргызстан
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