Бакетаев: "Если Болтурук вернул Кумтор, то "Ганси" открыл лично я"

Заявление бывшего внешнего управляющего компании "Кумтор голд компани" Тенгиза Болтурука о ключевой роли в процессе национализации рудника вызвало резонанс в экспертном сообществе. Известный политолог Бакыт Бакетаев в беседе с редакцией VB.KG проанализировал границу между работой специалиста и государственной политикой, задавшись простым философским вопросом: где заканчивается техническое исполнение и начинается политическая воля?

Комментируя попытки бывшего руководителя присвоить себе ключевые государственные решения, эксперт обратился к истории ратификации важнейших международных соглашений страны и собственному профессиональному опыту.

"После заявления бывшего внешнего управляющего компании "Кумтор голд компани" Тенгиза Болтурука о том, что именно он "вернул Кумтор Кыргызстану", невольно хочется спросить: а где в этой истории заканчивается работа специалиста и начинается государственная политика? Если следовать логике "кто технически сделал - тот и автор", получается весьма забавная картина. В своё время, работая заведующим международным отделом парламента Кыргызстана, я непосредственно занимался вопросами ратификации соглашения по авиабазе "Ганси" в аэропорту "Манас". Тогда существовало серьёзное политическое сопротивление: коммунисты во главе с Абдысаматом Масалиевым выступали категорически против. Мы с юристами МИД ночами не спали, распутывали юридические ребусы. В итоге Президент Аскар Акаев лично пришел в парламент, убедил депутатов и поставил точку над й, иначе 70 процентов парламента поддержали бы Масалиева. И что теперь, по такой логике, я должен заявить: "Базу "Ганси" открыл Я!"? Или объявить себя человеком, который "открыл" базу в Канте, где я тоже проделал огромную процедурную работу? Это было бы смешно. Специалист не может присваивать себе политическое решение только потому, что профессионально выполнил свою часть работы", - отметил Бакыт Бакетаев.

Переходя к разделению функций внутри государственного аппарата, аналитик подчеркнул, что ключевой вектор всегда задает руководство страны.

"Именно здесь проходит важнейшая граница. Президент или правительство определяют стратегический курс, принимают решение и несут за него ответственность. Парламент ратифицирует, а специалисты превращают идею в работающий механизм. Специалисты - это мозг, руки, колёса и двигатель. Но направление движения всегда определяет политическое руководство. В Китае экономическое чудо создано трудом миллионов инженеров и рабочих, но глупо было бы услышать от инженера: "Это сделал я, а Си Цзиньпин здесь ни при чём". Государство - это не соревнование за лавры. Если месторождение перешло стране, инженер не вправе объявлять себя единственным автором исторической победы", - подчеркнул спикер.

Продолжая разбор системной работы государства, эксперт привел наглядную медицинскую аналогию.

"Представим хирурга, проведшего сложнейшую операцию. Его руки действительно сделали огромную работу. Но что будет, если руки вдруг скажут мозгу: "Ты здесь ни при чём, всё сделали мы"? Получится революция рук против головы. Мозг принимает решение, руки исполняют, и только вместе организм живет. Я сам много лет искал юридические решения, устранял препятствия и убеждал депутатов. Но техническая работа не превращает специалиста в автора политического решения - для этого нужен тот, кто ставит задачу. Возвращение Кумтора - это результат работы юристов, экономистов, геологов, финансистов и государственных органов. Чем масштабнее проект, тем опаснее превращать коллективный результат в личный памятник", - пояснил политолог.

Подводя итог, Бакыт Бакетаев напомнил, что масштабные проекты - это коллективный труд, а личные амбиции в государственных делах неуместны.

"Великие государственные дела - это эстафета, а не сольный забег. Один принимает решение, другой разрабатывает механизм, третий подписывает, четвертый убеждает парламент, пятый строит... а седьмой потом пишет мемуары и рассказывает, что всё сделал он. Не тот велик, кто присвоил себе результат, а тот, кто сделал своё дело и оставил результат после себя. И вообще, дорогой Болтурук, не надо капризничать. Вы сделали свою работу - и честь вам и хвала. Но не надо отбирать у Президента его политическую волю, у правительства - решения, у парламента - его голос, а у сотен специалистов - их труд. Кумтор - не игрушка. Настоящий профессионал говорит: "Я сделал свою часть работы", а настоящий государственный деятель говорит: "Мы сделали это вместе". Ну а фраза "Я один всё сделал!" пусть всё-таки останется в детском саду. Там она звучит гораздо естественнее", - заключил Бакыт Бакетаев.