На Иссык-Куле инспекторов поймали с фальшивыми дипломами

В Иссык-Кульском территориальном управлении транспортного контроля выявлены сотрудники, трудоустроившиеся на государственную службу по поддельным документам о высшем образовании. Нарушения были вскрыты в ходе проверки, проведенной Транспортной прокуратурой, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Как выяснилось, при приеме на работу подозреваемые представили дипломы о высшем образовании, якобы выданные Иссык-Кульским государственным университетом имени К. Тыныстанова и Кыргызским национальным университетом имени Ж. Баласагына. На основании этих документов их назначили на должности инспекторов службы транспортного контроля.

В ходе проверки надзорный орган установил, что лжеинспекторы в указанных вузах никогда не обучались, а предъявленные ими дипломы являются фальшивкой.

По данным фактам надзорным органом возбуждены два уголовных дела по статье 379 ("Подделка документов") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В настоящее время по делам проводятся следственные действия.