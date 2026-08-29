Билеты на открытие Всемирных игр кочевников поступили в продажу

Билеты на церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников поступили в продажу. Торжественное мероприятие состоится 31 августа 2026 года на стадионе Bishkek Arena.

Стоимость билетов составляет от 5 000 до 9 000 сомов в зависимости от сектора и выбранного места. Приобрести их можно через официальный билетный сервис.

В день церемонии подъезд к арене на личном автомобиле будет запрещён. Для зрителей организуют бесплатные автобусы-шаттлы с 22 специальных точек в Бишкеке. Трансферы будут курсировать с 01:00 до 03:00, после чего доставка зрителей к арене прекратится.

После завершения церемонии автобусы доставят зрителей обратно к тем же пунктам, откуда они отправились на мероприятие.

Из-за участия в церемонии глав других государств в районе арены будут усилены меры безопасности. Организаторы также сообщили, что дети младше 7 лет не смогут посетить мероприятие.

Билет является персональным: его нельзя передавать другому человеку или перепродавать. Для входа будет использоваться технология Face ID, поэтому билет привязан к персональным данным владельца.

Церемония открытия станет первым крупным мероприятием на новой Bishkek Arena. Официальное открытие арены для жителей Кыргызстана запланировано на 5 октября - в этот день состоится масштабный концерт, вход на который будет бесплатным.