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Какие улицы Бишкека перекроют с 29 августа по 2 сентября

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С 29 августа по 2 сентября в Бишкеке временно ограничат движение транспорта на ряде улиц и проспектов. Ограничения связаны с проведением VI Всемирных игр кочевников и саммита Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.

В частности, ограничения затронут участок дороги от международного аэропорта "Манас" в направлении Бишкека, а также Васильевский тракт.

В городе временные ограничения будут действовать на следующих улицах и проспектах:

улице Фучика;

проспекте Чуй;

проспекте Манаса;

проспекте Чынгыза Айтматова;

улице Жусупа Абдрахманова;

улице Байтик Баатыра;

проспекте Абсамата Масалиева;

улице Жайыл Баатыра.

В сообщении уточняется, что в перечне приведены прежние названия некоторых улиц, чтобы не вводить горожан в заблуждение после их переименования.

Водителей просят с 29 августа по 2 сентября по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным транспортом. Жителям и гостям столицы также рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом возможных ограничений.


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URL: https://www.vb.kg/461154
Теги:
перекрытие дорог, Бишкек, автомобили, ШОС
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