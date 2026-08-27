Массовое избиение с участием иностранцев произошло в Бишкеке

Ночью 26 августа на мебельном складе в Восточной промзоне Бишкека произошел массовый конфликт с избиением. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

По предварительным данным, ссора началась после того, как грузовик заехал на недавно отремонтированный участок дороги на территории склада. Во время разворота между бригадирами, занимавшимися укладкой асфальта, и сотрудниками склада произошла словесная перепалка.

В результате около 15 человек с лопатами, досками и камнями напали на двух молодых людей 15 и 18 лет. По словам очевидцев, двое участников конфликта удерживали их отца, пока остальные избивали его.

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения на территории склада.

Пострадавшие были госпитализированы и обратились с заявлением в милицию.