Кыргызстанцам пока не требуется QazETA для въезда в Казахстан

Гражданам Кыргызстана пока не нужно получать предварительное электронное разрешение QazETA для въезда в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша после встречи депутата Улукбека Карыбека уулу с генеральным консулом Кыргызстана в Алматы Женишбеком Асанкуловым.

Стороны обсудили новые миграционные правила Казахстана и вопросы защиты прав кыргызстанцев. Поводом стало внедрение цифровых механизмов, в том числе системы предварительного согласования въезда QazETA и единой информационной базы.

Министерство внутренних дел Казахстана подготовило проект порядка выдачи электронных разрешений. Документ предусматривает поэтапный запуск системы с августа по декабрь 2026 года, а также возможность введения платы за обработку данных.

Однако, как пояснили в МИД Кыргызстана, гражданам КР предварительное разрешение для поездок в Казахстан в настоящее время не требуется. Официальных уведомлений о распространении этого требования на кыргызстанцев не поступало.

Обязательной QazETA станет для граждан стран из отдельного перечня, который еще предстоит утвердить правительству Казахстана.

Депутат предложил провести анализ действующих норм и договоренностей ЕАЭС в сфере миграции, чтобы своевременно информировать граждан Кыргызстана об изменениях правил въезда и пребывания в Казахстане.

Генконсул также рассказал о мерах по защите прав кыргызстанцев и дальнейшем развитии консульской службы.