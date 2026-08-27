Генпрокуратура КР накрыла схему серого импорта через 11 фирм-однодневок

В Кыргызстане пресечена крупная экономическая схема по незаконному ввозу товаров на территорию страны. Как сообщили в Генеральной прокуратуре КР, для прохождения таможенных и налоговых процедур злоумышленники задействовали сеть из 11 взаимосвязанных фирм-однодневок.

По версии следствия, организатором серого импорта выступил гражданин И.А., действовавший в сговоре с группой лиц. Для реализации задуманного были оформлены компании на номинальных директоров и подставных лиц, не имевших никакого отношения к реальному бизнесу.

Только за период с июня по август 2026 года через пункт учета товаров "Ак-Тилек" в республику пошел поток коммерческой продукции с существенно заниженной стоимостью. В дальнейшем ввезенный товар распродавался на внутреннем рынке втихую - без отражения в налоговой отчетности и уплаты обязательных платежей.

Чтобы беспрепятственно проходить контрольно-пропускные пункты, дельцы использовали поддельные товаросопроводительные документы от имени ИП "К". Как выяснили следователи, предпринимательская деятельность этого ИП была официально прекращена еще 30 апреля 2024 года.

По факту выявленной схемы возбуждено уголовное дело по статьям 220 ("Лжепредпринимательство") и 222 ("Отмывание преступных доходов") Уголовного кодекса КР. В настоящее время следственные органы устанавливают полный круг причастных лиц и общий размер причиненного государству ущерба.