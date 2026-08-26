Тоннель "Урумбаш" на железной дороге ККУ проложили почти на четверть

В Сузакском районе Джалал-Абадской области, в районе ущелья Урумбаш, продолжается строительство тоннеля №1 "Урумбаш" - одного из подземных участков будущей железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Журналист VB.KG побывал на объекте в рамках пресс-тура и узнал о ходе работ непосредственно у специалистов, задействованных в строительстве.

Проектом предусмотрен односводчатый двухпутный железнодорожный тоннель длиной 896,75 метра. Максимальная глубина его заложения составляет около 95 метров.

Сейчас уже построено 209 метров тоннеля - это около 24% от общего объема. По словам ответственного за объект Юй Яна, завершить строительство планируется ориентировочно к концу 2027 года.

Работы на объекте ведутся поэтапно. Проходка и разработка выработки выполнены на 189 метров, или 21% от проектного объема. Обратный свод устроен на участке длиной 154 метра - 17%, а вторичная обделка выполнена на 117 метров, что составляет 13%.

Входной портал тоннеля расположен на отметке DK221+939,7, выходной - на DK222+664,0.

Тоннель "Урумбаш" станет частью железнодорожной линии Китай - Кыргызстан - Узбекистан, строительство которой ведется на территории Кыргызстана.

Автор: Тасиль Токтосунова