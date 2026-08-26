В Бишкеке проходит "Нанкинская неделя 2026"

В Национальной библиотеке Кыргызстана состоялась церемония открытия "Нанкинской недели 2026" и мероприятий по торгово-культурному обмену между Китаем и странами Центральной Азии, сообщает Russian.News.cn.

Мероприятие было организовано Народным правительством китайского города Нанкин (административный центр провинции Цзянсу, Восточный Китай) при участии информационного управления народного правительства города Нанкин, Нанкинского международного коммуникационного центра, Нанкинской группы по культуре и туризму и других организаций.

Заместитель директора Национальной библиотеки Кыргызстана Сайра Кырчообаева отметила, что Нанкин известен как старейший город литературы, и культурные связи между Кыргызстаном и Нанкином развиваются уже давно. "В будущем мы планируем проводить подобные мероприятия с нашими партнерами для обмена опытом, печати книг и перевода", - сказала она.

Академик Национальной академии наук Кыргызской Республики Абдылдажан Акматалиев считает, что Кыргызстан и Нанкин имеют очень тесные связи. Многие произведения мировой литературы были опубликованы в Нанкине. Он отметил, что Кыргызстан обладает богатейшим наследием: эпос "Манас", малые эпические поэмы, произведения поэтов, таких писателей, как Чингиз Айтматов.

"Конечно, есть много китайских писателей. Недавно мы провели Иссык-Кульский международный форум, инициированный Чингизом Айтматовым. На этот форум приезжал лауреат Нобелевской премии китайский писатель Мо Янь. Его произведения переведены на кыргызский язык. Я думаю, что произведения таких известных писателей также следует переводить и знакомить с общественностью", - отметил он.

Президент Международного фонда Чингиза Айтматова Эльдар Айтматов выразил надежду на сотрудничество фонда с Китаем, отметив, что Кыргызстан и Китай имеют много точек соприкосновения. "Как художник я мечтаю, чтобы когда-нибудь у меня была выставка в Нанкине или других китайских городах, чтобы показать свою живопись именно на просторах Китая", - отметил он.

Мероприятие призвано использовать городскую культуру в качестве связующего звена для углубления взаимного познания цивилизаций и укрепления дружбы между народами Китая и Кыргызстана на местном уровне.