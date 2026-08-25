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На Иссык-Куле и Токтогулке изъяли 550 метров браконьерских сетей

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На озере Иссык-Куль и Токтогульском водохранилище прошли рейды по борьбе с браконьерством. Из водоемов изъяли полкилометра браконьерских сетей, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

В ходе проверок на акватории Иссык-Куля сотрудники местного управления экотехнадзора подняли со дна четыре старые синтетические сети общей протяженностью около 400 метров. Рейды проводятся во исполнение Указа президента КР № 131 от 26 апреля 2022 года для защиты биоресурсов и сохранения экологии озера.

Аналогичные мероприятия провели инспекторы Жалал-Абадского регионального управления на Токтогульском водохранилище. Там из воды извлекли и уничтожили 150-метровую рыболовную сеть.

В Минприроды подчеркнули, что подобные рейдовые проверки на водоемах страны проводятся на регулярной основе.


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URL: https://www.vb.kg/461086
Теги:
рейд, Иссык-Куль
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