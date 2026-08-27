Зиёда Ризаева: Сотрудничество Узбекистана с членами ШОС будет только расти

Экономика стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества растет вопреки глобальным трудностям и даже быстрее среднемировых темпов. В рамках ШОС энергично продвигается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество. Углубляется взаимодействие в области энергетики, финансов, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, инфраструктуры, высоких технологий, инноваций и транспорта.

"Для Узбекистана сотрудничество в рамках ШОС имеет важное значение для развития торговых, инвестиционных, производственных и транспортных связей", - прокомментировала ситуацию для VB.KG сотрудник Центр экономических исследований и реформ Узбекистана Зиёда Ризаева.

Возрастающее значение ШОС

Сегодня десять государства-членов организации охватывают более 65% территории Евразии. Их совокупное население составляет около 3,4 млрд человек, или свыше 42% населения мира. Совокупный номинальный ВВП стран ШОС превышает 26 трлн долларов и составляет около четверти мировой экономики. По паритету покупательной способности на государства организации приходится более трети мирового ВВП.

По итогам 2025 года совокупный рост экономик организации составил порядка 5% при среднемировом показателе 3,4%. Страны ШОС различаются по размерам экономик, структуре производства, ресурсному обеспечению, конкурентным преимуществам и степени открытости рынков. Такое разнообразие создает широкие возможности для развития специализации, производственной кооперации и взаимного дополнения экономик.

Государства ШОС располагают крупными запасами энергетических и минеральных ресурсов, развитой промышленной базой и растущими потребительскими рынками. По расчетам на основе международной энергетической статистики, на страны организации приходится около 69% мировой добычи угля и порядка 30% добычи природного газа. Ресурсообеспеченность и емкость рынков создают условия для реализации крупных промышленных, энергетических и инфраструктурных проектов.

В 2015–2024 годах объем внутрирегиональной торговли (экспорта) государств ШОС увеличился почти в 2,5 раза, с 271 млрд до 674 млрд долларов. За этот период доля в совокупной внешней торговле стран организации выросла с 8,9% до 14,2%.

Рост торговых связей поддерживается развитием транспортных маршрутов, цифровизацией торговых процедур и широким распространением национальных валют во взаимных расчетах.

Важным этапом институционального развития ШОС стал Тяньцзиньский саммит 2025 года, на котором была принята Стратегия развития организации до 2035 года. Документ определил долгосрочные ориентиры многостороннего взаимодействия. Отдельное значение имеет решение о создании Банка развития ШОС, призванного расширить возможности финансирования региональных инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Узбекистан и ШОС в системе экономических связей

Внешнеэкономические связи Узбекистана с государствами ШОС за последние годы заметно активизировались. По оценкам Центра экономических исследований и реформ, в 2017–2025 годах товарооборот увеличился в 3,1 раза, с 12,9 млрд до 40,6 млрд долларов. Экспорт вырос почти в 1,8 раза, с 5,8 млрд до 10,65 млрд долларов, импорт в 4,2 раза, с 7,1 млрд до 29,96 млрд долларов.

В результате на государства ШОС в 2025 году пришлось около половины всего внешнеторгового оборота Узбекистана, а их доля составила 31,5% экспорта и 63,3% импорта страны.

В географической структуре торговли основная часть оборота приходится на Китай, Россию и Казахстан. В 2025 году товарооборот с Китаем составил 17,2 млрд долларов, с Россией 13 млрд долларов, с Казахстаном 5 млрд долларов. На эти государства совокупно пришлось около 87% торговли Узбекистана со странами ШОС. Торговля с Индией достигла 1,3 млрд долларов, Кыргызстаном - 1,2 млрд долларов, Беларусью - 965 млн долларов, Таджикистаном - 912 млн долларов, Ираном - 579 млн долларов и Пакистаном - 446 млн долларов.

Государства ШОС выступают крупными рынками сбыта для узбекской плодоовощной и другой продовольственной продукции, текстильных изделий, электротехнических товаров и продукции автомобильной промышленности.

Значительная часть поставок из государств ШОС представлена машинами и оборудованием, промышленными товарами, сырьем и продовольствием, используемыми внутренним рынком и производственным сектором Узбекистана. Сложившаяся структура торговли показывает высокий уровень экономической связанности Узбекистана со странами ШОС.

Инвестиции и промышленная кооперация в рамках ШОС

Дальнейшее развитие торговли между Узбекистаном и государствами ШОС создает основу для углубления инвестиционного и производственного сотрудничества. Для Узбекистана интерес представляет переход к совместным производствам, локализации технологических процессов и развитию кооперационных связей между предприятиями стран организации.

В 2025 году объем иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал Узбекистана составил 33,5 млрд долларов. Значительная их часть была направлена в отрасли, где имеются возможности для промышленной кооперации со странами ШОС. На обрабатывающую промышленность пришлось 33,2% общего объема, электро и газоснабжение 17,1%, горнодобывающую промышленность 11,9%.

Упрощение взаимной торговли, сближение стандартов, развитие производственно-логистических цепочек и стимулирование взаимных инвестиций были обозначены Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым на Тяньцзиньском саммите 2025 года в числе приоритетных направлений экономического взаимодействия в рамках ШОС. В целях развития прямого бизнес-диалога глава государства выступил с инициативой ежегодного проведения инвестиционного форума "ШОС Инвест".

Инициатива получила практическое развитие уже в 2026 году. В рамках председательства Кыргызстана 24–25 июня в Бишкеке состоялся Инвестиционный и бизнес-форум ШОС с участием представителей государств организации. Программа форума охватила инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество, промышленно-технологическую кооперацию, цифровую экономику, искусственный интеллект, электронную торговлю и новую индустриализацию.

Отдельное направление промышленной кооперации охватывает использование ресурсного потенциала стран ШОС. Инициатива Узбекистана по созданию Регионального центра ШОС по критическим материалам предусматривает сотрудничество в области современных технологий добычи и глубокой переработки минерального сырья. Создание Энергетического консорциума ШОС ориентировано на развитие совместных проектов в энергетике. Для поддержки инновационных проектов предложено сформировать сеть венчурных компаний и фондов.

Для Узбекистана новые форматы сотрудничества в рамках ШОС расширяют возможности привлечения инвестиций и технологий, локализации производства и увеличения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Транспортная взаимосвязанность и новые маршруты

Транспортное сотрудничество занимает одно из важнейших мест в торгово-экономических связях Узбекистана со странами ШОС. По оценкам Центра изучения проблем развития транспорта и логистики, за последние пять лет объем международных грузоперевозок с государствами организации увеличился на 40%, или на 9 млн тонн, и в 2025 году достиг 33,5 млн тонн. На страны ШОС приходится около 80% международных грузоперевозок Узбекистана. Основные объемы приходятся на Россию, Казахстан, Китай и Кыргызстан. К 2030 году перевозки со странами организации могут достигнуть 47 млн тонн (Министерство транспорта РУз).

Расширение грузопотоков повышает значение новых маршрутов между Восточной, Центральной и Южной Азией. Тяньцзиньская декларация 2025 года предусматривает дальнейшее сотрудничество по направлениям Север – Юг и Восток – Запад, создание и модернизацию международных транспортных маршрутов, использование транзитного потенциала государств ШОС и цифровизацию логистических процедур.

Одним из наиболее значимых проектов для Узбекистана является железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, строительство которой началось в декабре 2024 года. Новый маршрут позволит сократить расстояние из Восточной Азии в направлении Ближнего Востока и Южной Европы примерно на 900 км, а сроки доставки на 7–8 суток. Потенциальный объем перевозок оценивается в 12–15 млн тонн в год (Министерство транспорта РУз).

Следующим направлением является железная дорога Узбекистан-Афганистан -Пакистан. В июле 2025 года стороны подписали рамочное межправительственное соглашение о разработке ее технико-экономического обоснования. Сопряжение двух железнодорожных проектов позволит сформировать сквозной маршрут из Китая через Центральную Азию и Афганистан к Пакистану и портам Индийского океана.

Инфраструктурные проекты дополняются оптимизацией условий железнодорожных перевозок. По инициативе Узбекистана прорабатывается создание Совета по интеграции железнодорожных пространств стран ШОС, ориентированного на сокращение физических и административных барьеров и повышение взаимосвязанности железнодорожных сетей государств организации.

Для Узбекистана создание новых транспортных маршрутов расширяет доступ к рынкам Евразии и Южной Азии и повышает возможности страны как транзитного узла между основными экономическими центрами ШОС.

Новые направления сотрудничества

Расширение экономического взаимодействия в рамках ШОС сопровождается появлением новых направлений для совместной работы. Научно-технологическое сотрудничество, энергетика, экология, продовольственная безопасность, образование и туризм уже входят в систему отраслевого взаимодействия государств организации, а ряд инициатив последних лет направлен на создание практических механизмов в этих сферах.

Одним из перспективных направлений остается научно-технологическое сотрудничество. На Тяньцзиньском саммите 2025 года Узбекистан предложил создать "Сеть инновационно-технологических хабов ШОС" для генерации новых идей и трансфера технологий. Среди перспективных областей были обозначены искусственный интеллект, большие данные, робототехника, биоинженерия и альтернативная энергетика.

Значительный потенциал сосредоточен в сфере энергетики и "зеленой" трансформации. По данным Национального управления энергетики Китая, к концу 2024 года совокупная установленная мощность возобновляемых источников энергии в странах ШОС достигла 2,31 млрд кВт, увеличившись в 14,5 раза по сравнению с 2001 годом и составив около половины мирового показателя. В 2025 году государства организации приняли Заявление о сотрудничестве в области "зеленой" промышленности. Узбекистан также предложил создать "Энергетический консорциум ШОС" и Региональную платформу по вопросам адаптации к изменению климата, декарбонизации и применения искусственного интеллекта для прогнозирования экологических рисков.

Экологическое сотрудничество имеет особое значение для Центральной Азии. С 2013 года в Ташкенте действует Научно-исследовательский центр экологии и окружающей среды Центральной Азии, созданный в рамках сотрудничества Китая со странами региона. В районе Аральского моря развернуто более 80 станций мониторинга, а совместные исследования охватывают состояние экосистем и водных ресурсов, солепылевые бури и восстановление засоленных земель.

Отдельным направлением выступает продовольственная безопасность. В рамках ШОС действует механизм встреч министров сельского хозяйства, а сотрудничество охватывает аграрные технологии, научные исследования, селекцию и семеноводство, ресурсосберегающие технологии и торговлю сельскохозяйственной продукцией. Для Узбекистана расширение такого взаимодействия представляет интерес с точки зрения повышения производительности аграрного сектора и доступа к крупным продовольственным рынкам государств организации.

Гуманитарное сотрудничество охватывает образование, науку и культуру. Узбекистан предложил создать онлайн-кампус партнерской сети "Университет ШОС", проводить ежегодные конкурсы и олимпиады среди студентов и молодых специалистов по инновационным направлениям, а также учредить Культурный диалог Великого Шелкового пути.

На Тяньцзиньском саммите Узбекистан также предложил проработать запуск "Туристического коридора". В 2026 году инициатива получили практическое продолжение. На встрече руководителей туристических ведомств государств ШОС в Бишкеке обсуждались формирование туристических коридоров и совместных маршрутов, включая привлечение туристов из третьих стран. В апреле на заседании министерств здравоохранения стран ШОС отдельное внимание было уделено предложенной Узбекистаном концепции Альянса медицинского туризма и механизмам ее реализации

Саммит в Бишкеке укрепит взаимодействие на пути общих целей

К своему 25-летию ШОС подходит на этапе дальнейшего институционального оформления экономического сотрудничества. Приняты Стратегия развития ШОС до 2035 года, решение об учреждении Банка развития ШОС, продолжается согласование его финансовой и управленческой модели, готовится новая стратегия Межбанковского объединения на 2027–2031 годы. Параллельно продвигаются транспортные проекты и расширяется отраслевое взаимодействие в энергетике, промышленности, технологиях, сельском хозяйстве и туризме.

Следующий этап во многом будет определяться способностью действующих и формирующихся механизмов обеспечивать реализацию многосторонних проектов. Особое значение приобретает создание собственного инструмента проектного финансирования ШОС. Наряду с этим дальнейшего продвижения требуют цифровизация торговых и таможенных процедур, расчеты в национальных валютах, сопряжение транспортных маршрутов и сближение условий для ведения бизнеса.

Для Узбекистана дальнейшее углубление экономического взаимодействия в рамках ШОС связано прежде всего с расширением технологического и инвестиционного сотрудничества, промышленной кооперации, глубокой переработки сырья и выхода на новые рынки. Широкий круг партнеров внутри организации позволяет диверсифицировать источники инвестиций, производственные связи и направления экспорта.

Именно практическое наполнение многосторонних механизмов будет определять следующий этап экономического сотрудничества в ШОС. В этом контексте юбилейный Бишкекский саммит, который пройдет под девизом "25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию", станет важным рубежом для дальнейшего институционального оформления взаимодействия. К саммиту организация подходит с рядом уже принятых решений и инициатив, перешедших в 2026 году к практической проработке. Их реализация покажет, насколько последовательно ШОС сможет переводить договоренности в совместные экономические проекты и устойчивые механизмы сотрудничества.