Разрушительное наводнение в Непале и Тибете: сотни погибших и пропавших

Подземные толчки небольшой силы, зафиксированные утром около 08:30, спровоцировали масштабный оползень в горном регионе на границе Непала и Китая. Каменно-грязевая масса перекрыла русла рек Бхоти Коши, Тришули и Нараяни. Вышедшие из берегов водоемы образовали гигантскую волну высотой в несколько метров, которая смыла прибрежные жилые дома и полностью уничтожила пограничный пункт "Расувагадхи".

На данный момент подтверждена гибель 160 человек: 157 - на территории Непала и трое - со стороны Тибета. Итоговое число жертв может существенно вырасти, так как подтопление ключевых автодорог сильно затрудняет работу экстренных служб.

В Непале не могут выйти на связь почти с 500 путешественниками, из которых порядка 400 - иностранцы, включая граждан США и Великобритании. МИД Украины подтверждает исчезновение более 50 соотечественников, 46 из которых находились в составе одной организованной группы. Среди пропавших также числится множество паломников, возвращавшихся после посещения горы Кайлас.

На китайской стороне границы пропавшими без вести числятся 265 человек. Кроме того, в зоне бедствия утрачен контакт с 35 полицейскими и 44 военнослужащими.

Спасательная операция продвигается со значительными сложностями. Шквалистый ветер на китайской стороне границы пока не позволяет задействовать авиацию. В Непале экипажам вертолетов удалось эвакуировать из затопленных зон 88 человек. Из-за масштабов катастрофы правительство Непала официально обратилось за помощью в ликвидации последствий к Индии и Китаю.