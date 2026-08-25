Почему Афганистан отказался от парада американской техники

В этом году контролирующее Афганистан движение "Талибан" не стало проводить привычный масштабный военный парад в годовщину прихода к власти, отказавшись от демонстрации трофейной американской техники. Это решение привлекло внимание наблюдателей, поскольку в предыдущие годы именно такие парады были одним из главных символов победы движения над США и западной коалицией. Особенно масштабным стало празднование в 2024 году, когда на бывшей американской авиабазе Баграм были показаны бронеавтомобили Humvee, танки и другая техника, оставленная после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

В этот раз празднование прошло заметно скромнее. Военный парад состоялся в Кабуле, однако масштабной демонстрации трофейной техники на Баграме не было. Аналитики отслеживают эту ситуацию, поскольку происходящие процессы имеют ключевое значение для безопасности и экономики всей Центральной Азии.

Не раздражать Вашингтон?

Официально власти Афганистана не объясняли отказ от прежнего формата празднования. Однако наблюдатели связывают это решение с изменением политической ситуации в США.

Дональд Трамп ранее публично критиковал демонстрацию американской военной техники, оказавшейся в распоряжении "Талибана" после вывода войск США. Он эмоционально высказывался по поводу кадров, на которых талибские подразделения демонстрируют американские бронемашины и вооружение. На этом фоне отказ от масштабного парада на Баграме можно рассматривать как попытку не создавать дополнительного раздражителя в отношениях с нынешней американской администрацией.

При этом говорить о полном отказе от символики победы над США было бы неправильно. Празднование все же сопровождалось военной демонстрацией в Кабуле. Таким образом, движение сохранило победную риторику, но отказалось от наиболее демонстративного элемента прежних годов - масштабного показа американских трофеев именно на бывшей авиабазе США. Получился своеобразный политический компромисс: победу продолжают праздновать, но делать это стали осторожнее.

Почему именно Баграм имеет такое значение

Бывшая авиабаза Баграм - не просто военный объект. На протяжении многих лет она была одним из главных центров американского военного присутствия в Афганистане. После вывода войск США захват базы "Талибаном" приобрел огромное символическое значение. Именно поэтому проведение там военных парадов с американской техникой воспринималось как наглядная демонстрация поражения двадцатилетней военной кампании США.

Но сейчас вокруг Баграма вновь возник политический интерес. Дональд Трамп неоднократно говорил о стратегическом значении этой базы и высказывал идеи о необходимости вернуть контроль над объектом. Афганские власти, в свою очередь, заявляли, что не намерены передавать Баграм иностранным государствам.

В такой ситуации отказ от очередного масштабного парада именно на этой площадке может быть неслучайным. "Талибан" фактически демонстрирует, что контролирует Баграм и не отказывается от своей победной позиции, но одновременно старается не превращать годовщину прихода к власти в прямую публичную провокацию в адрес Вашингтона.

От демонстрации силы к политическому прагматизму

В первые годы после возвращения к власти "Талибан" активно использовал образ военной победы. Американские бронемашины, оружие и бывшие военные базы стали своеобразными трофеями, которые демонстрировали не только внутри Афганистана, но и всему миру.

Однако спустя пять лет ситуация постепенно меняется. Афганистану необходимы торговля, инвестиции, международные транспортные связи и экономическое сотрудничество. Фактические власти страны пытаются развивать отношения с соседями, Китаем, Россией, странами Центральной Азии и другими государствами.

При этом отношения с США также остаются важным фактором. Вашингтон сохраняет значительное влияние на международные финансовые и политические процессы, связанные с Афганистаном. Поэтому демонстративное раздражение американского руководства может оказаться для Кабула менее выгодным, чем раньше. В этом смысле отказ от парада может говорить не о пересмотре идеологии, а о появлении политического прагматизма. "Талибан" не отказывается от празднования своей победы, но форма этой демонстрации меняется в зависимости от международной обстановки.

Афганистан меняет стиль, но не обязательно политику

Важно не переоценивать значение одного отмененного парада. Сам по себе отказ от демонстрации техники еще не означает, что "Талибан" готов к серьезному политическому сближению с США или изменению своей внутренней политики. Однако он может свидетельствовать о том, что за пять лет фактические власти Афганистана накопили опыт взаимодействия с внешним миром и вынуждены учитывать реакцию крупных держав.

Если раньше демонстрация захваченной американской техники была прежде всего способом подчеркнуть военную победу, то теперь подобный спектакль может создавать и политические риски. Особенно если президент США воспринимает его как личное раздражение и публично выражает свое недовольство. Поэтому нынешнее решение можно рассматривать как пример осторожной тактики: смысл победы сохраняется, но ее демонстрация становится менее вызывающей.

Сигнал для Центральной Азии

Для стран Центральной Азии происходящее в Афганистане имеет гораздо более широкое значение, чем вопрос проведения одного военного парада. Регион заинтересован прежде всего в стабильности Афганистана и его постепенной интеграции в экономические и транспортные связи. Речь идет о торговле, энергетических проектах, новых транспортных маршрутах и использовании Афганистана как потенциального связующего звена между Центральной и Южной Азией.

Одновременно сохраняются серьезные риски, связанные с терроризмом, безопасностью границ и международными санкционными ограничениями. Поэтому любая готовность фактических властей Афганистана к более прагматичной внешней политике внимательно отслеживается соседями.

Отказ от демонстративного военного шоу сам по себе не меняет ситуацию, но может стать еще одним признаком того, что Кабул пытается искать более гибкий формат отношений с внешним миром. Главный вопрос теперь заключается в том, ограничится ли эта осторожность только символическими жестами или со временем приведет к более серьезным изменениям во внешней политике Афганистана.

Сдвиги в международном статусе

Международно-правовой статус движения остается сложным. В отношении связанных с "Талибаном" лиц и структур продолжает действовать санкционный режим Совета Безопасности ООН, предусматривающий ограничения, включая замораживание активов, запрет на поездки и оружейное эмбарго.

При этом в России ситуация изменилась. В апреле 2025 года Верховный суд РФ удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры и приостановил ранее действовавший запрет на деятельность движения "Талибан" на территории России. Это не означает автоматического международного признания властей Афганистана, но стало важным шагом, позволяющим более открыто выстраивать официальные контакты с фактическими властями страны.

История с отменой парада показывает, что спустя пять лет после возвращения к власти "Талибан" оказался перед новой реальностью. Военная победа над западной коалицией остается основой его политического мифа, но для управления страной уже недостаточно демонстрировать трофейные бронемашины. Теперь Афганистану нужны деньги, торговля, транспортные связи и отношения с внешним миром - и, возможно, именно поэтому в Кабуле решили отказаться от самого громкого символа своей победы над США.