Кыргызстан ждет Всемирные игры кочевников всем сердцем

Всемирные игры кочевников возвращаются в Кыргызстан - туда, где десять лет назад родился этот международный проект. За это время Игры стали гораздо больше, чем соревнованиями по национальным видам спорта. Они вошли в повседневную жизнь, стали частью культурной памяти и способом показать миру страну. Но, возможно, еще важнее другое: они помогают самим кыргызстанцам ответить на вопрос "Кто мы?".

Когда в Кыргызстане только запускали Игры кочевников, их воспринимали как необычный спортивный турнир. Сегодня этого объяснения уже недостаточно. В 2021 году UNESCO включила программу Кыргызстана в Реестр лучших мировых практик по сохранению культурного наследия. Для международной организации главным оказался не размах трибун, а вовлечение местных сообществ, передача традиций детям и включение этноспорта в повседневную жизнь.

От музейной истории - к живой традиции

Национальная история для молодого поколения часто остается набором дат и имен из учебников. Традиция начинает работать иначе, когда человек может прикоснуться к ней сам. Ребенок, который играет в тогуз коргоол, знакомится с историей кок-бору, учится верховой езде, слушает манасчы или видит работу мастера, получает личный опыт. Традиция перестает быть чем-то музейным - она становится частью современной жизни.

Именно поэтому Игры уже вышли за пределы спортивных арен. В селах люди специально выращивают и тренируют лошадей для скачек. В некоторых айылах женщины по выходным собираются, чтобы заниматься стрельбой из лука. Для кого-то это спорт, для кого-то - увлечение, для кого-то - семейная династия. Но вместе все это формирует главное ощущение: "Это наше".

Жители разных регионов готовятся к возвращению Игр на родину заранее: едут на Иссык-Куль, в урочище Кырчын, а некоторые отправляются в путь прямо верхом по горным маршрутам. И это не просто дорога к месту соревнований - это часть самого события. Даже временные ограничения движения жители воспринимают с пониманием, ведь люди с гордостью говорят: "К нам приедут гости из 120 стран". В этой фразе слышится желание показать Кыргызстан таким, каким мы знаем его сами: с горами, юртами, музыкой, ремеслами и настоящим гостеприимством.

Народная дипломатия и вопрос "Кто мы?"

У Игр есть и другой, менее очевидный эффект. Иностранный гость приезжает посмотреть на кок-бору или борьбу, а в итоге задается вопросом: "А какие традиции у моего народа? Кто мы?". В этом заключается международная сила проекта: он не предлагает другим быть такими же, а заставляет посмотреть на самих себя. Национальное многообразие становится не причиной для разделения, а основой для диалога. Чем лучше народ знает собственную культуру, тем легче ему уважать традиции соседей.

Опыт Казахстана и Турции, принимавших Игры в Астане и Изнике, доказал, что этот формат интересен всему миру. При этом проект не превратился в закрытый клуб - в нем участвуют представители десятков культур со всех континентов, показывая, что говорить о своей идентичности можно без закрытости от мира.

Через спорт и культуру создается живая цепочка: наследие - образование - молодежь - туризм - экономика. И чтобы эта цепочка работала дальше, следующим шагом должно стать создание детских пространств внутри проекта. Ребенок не должен быть просто зрителем на трибуне. Когда он помогает организаторам, подает воду спортсменам или учит иностранного ровесника правилам игры, он получает опыт ответственности за свою культуру. Наследие становится тем, что мы продолжаем делать сами.

Желание встретиться

В каком-то смысле Всемирные игры кочевников становятся пространством народной медиации. Когда спортсмены после тяжелого поединка жмут друг другу руки, зрители вместе сидят на трибунах, а мастера делятся секретами - человек из другой страны перестает быть абстрактным иностранцем. Возникает простая человеческая связь.

В основе Игр лежит не желание доказать превосходство одного народа над другим, а желание встретиться. Узнать друг друга, показать свое и принять чужое. В мире, где вокруг слишком много споров, людям особенно нужны места для простого и теплого общения.

Сегодня, когда Игры кочевников возвращаются в Кыргызстан, уже поздно спрашивать, могут ли они стать частью нашей идентичности. Они ею уже стали - в селах, в семьях, в детях, в памяти и в особом чувстве гордости за свой дом. Кыргызстан ждет Игры всем сердцем.