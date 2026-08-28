Врач: Мигранты часто узнают о диабете только после возвращения домой

Врач-эндокринолог Эндокринологического центра Министерства здравоохранения КР Чачыкей Исмаилова рассказала VB.KG о проблеме, которая пока практически не рассматривается отдельно. По её наблюдениям, среди кыргызстанцев, возвращающихся после трудовой миграции, растет число людей с впервые выявленным сахарным диабетом. Длительный стресс, поиск или потеря работы, проблемы с документами и постоянные переживания становятся частью повседневной жизни мигрантов. На этом фоне медицинские обследования откладываются годами, и диагноз всплывает только после возвращения на родину - например, при медосмотре для нового трудоустройства.

Хотя утверждать о прямой причинно-следственной связи между миграцией и диабетом без специального исследования нельзя, длительное психологическое напряжение, резкое изменение режима питания и отсутствие контроля за здоровьем создают крайне опасный фон. Врач подчеркивает, что перед поездкой за рубеж и во время пребывания там нельзя относиться к медосмотрам формально или покупать справки, ведь цена невыявленного заболевания - инвалидность или потеря жизни.

Алгоритм действий: от первичного врача до эндокринолога

Если человек замечает у себя настораживающие симптомы, откладывать визит к специалистам нельзя. К основным признакам, требующим внимания, врач относит постоянную сухость во рту, резкое похудение и частое мочеиспускание. В таком случае первым делом необходимо обратиться к семейному врачу в ЦСМ по месту жительства.

Специалист направит на общие анализы крови и мочи, а также на проверку уровня глюкозы. При выявлении гипергликемии пациент сдаёт анализ на гликированный гемоглобин (HbA1c). Этот показатель отражает средний уровень сахара за последние три месяца и позволяет точно определить, как давно развивается заболевание. Сегодня эндокринологи работают во всех ЦСМ республики, поэтому при подтверждении диагноза пациента сразу передают под наблюдение профильного специалиста.

Профилактика и поездки с уже поставленным диагнозом

Чачыкей Исмаилова напоминает и о регулярном контроле сахара. При наличии факторов риска, среди которых наследственность, лишний вес и повышенное артериальное давление, сдавать анализ на глюкозу нужно ежегодно, а при их отсутствии - минимум раз в три года. Для соотечественников, работающих за рубежом, такая проверка - единственный способ поймать болезнь до развития тяжёлых осложнений.

Отдельная ситуация возникает, когда диабет выявляется ещё до отъезда на заработки. Скрывать болезнь или пытаться получить формальный документ в этом случае опаснее всего. Врач рекомендует заранее привести показатели сахара в норму с помощью диеты и препаратов, встать на учёт и взять официальную справку. Если же назначена инсулинотерапия, мигранту необходимо сформировать достаточный запас инсулина и иметь при себе подтверждающие документы для беспрепятственного продолжения лечения за границей.

От невыявленной болезни - к инвалидности

Главная опасность запущенного диабета заключается в его последствиях. Ранее главный врач Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий Жыпара Жайлообаева отмечала в беседе с VB.KG, что именно сахарный диабет занимает первое место среди причин ампутаций конечностей в Кыргызстане. Отсутствие своевременной терапии приводит к тяжёлым поражениям сосудов и инвалидности.

При этом открытой статистики о том, какую долю среди пациентов с ампутациями составляют возвращающиеся мигранты, пока нет. Однако речь идёт об огромном массиве людей трудоспособного возраста. Сегодня эта категория не выделяется в отдельную группу для обязательного скрининга, но наблюдения врачей доказывают: стране необходима отдельная система медицинской адаптации мигрантов с проверкой сахара и консультациями врачей после возвращения домой.

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