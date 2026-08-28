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В Бишкеке милиция установила и задержала участников драки

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В Бишкеке сотрудники милиции установили двух участников драки, видео которой распространилось в социальных сетях. Ими оказались Б.К., 2008 года рождения, и М.К., 2007 года рождения. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района.

На видеозаписи было зафиксировано, как неизвестные устроили драку и нарушали общественный порядок. Факт зарегистрировали в Журнале учета информации УВД Октябрьского района, после чего началась доследственная проверка.

В ходе проверки сотрудники милиции установили участников инцидента и доставили их в районное управление.

В отношении Б.К. и М.К. составили протоколы по статье 126 "Мелкое хулиганство" Кодекса Кыргызстана о правонарушениях. Они были задержаны и водворены в камеру временного содержания УВД Октябрьского района.

В милиции призвали граждан соблюдать общественный порядок, проявлять взаимное уважение и воздерживаться от нецензурной брани в общественных местах.


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URL: https://www.vb.kg/461153
Теги:
задержание, драка, Бишкек, милиция, Министерство социального развития
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