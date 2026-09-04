Более 20 человек пропали из-за наводнения в Гранд-Каньоне

Более 20 человек числятся пропавшими без вести после мощного наводнения в национальном парке Гранд-Каньон в штате Аризона (США). Спасатели продолжают поиски, однако работы осложняются угрозой новых ливней, паводков и камнепадов.

Мощные потоки воды смыли огромные валуны, металлические конструкции и другой мусор в реку Колорадо. Почти все пешеходные мосты через ручей Брайт-Энджел были уничтожены, что значительно осложнило эвакуацию туристов.

По данным Службы национальных парков США, более 20 человек числятся пропавшими без вести, 62 человека были эвакуированы.

По данным местных СМИ, причиной наводнения могли стать интенсивные осадки - до 2,5 сантиметра за короткий период. В каменистом районе с большим перепадом высот даже такое количество осадков способно вызвать стремительный поток воды.

Спасательные работы продолжаются. При этом синоптики прогнозируют новые ливни, из-за чего сохраняется риск повторных паводков и камнепадов.

Паводки и сели в Центральной Азии

Паводки, сели и оползни регулярно становятся причиной чрезвычайных ситуаций и в странах Центральной Азии. По данным UNICEF, в 2024 году природные бедствия такого типа затронули почти 130 тысяч человек в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Самый масштабный паводковый кризис произошел в Казахстане. Весеннее наводнение стало крупнейшим в стране как минимум за 80 лет. В апреле–мае 2024 года из зон затопления были спасены и эвакуированы около 119 тысяч человек, включая 44,4 тысячи детей. Чрезвычайное положение вводилось в 10 из 17 регионов страны.

В Кыргызстане в 2024 году было зарегистрировано 331 происшествие, связанное с паводками и селями. Они затронули около 2 тысяч человек, пять человек погибли.

В Таджикистане в результате наводнений, селей и оползней погибли девять человек, в том числе пять детей. Стихийные бедствия затронули 1 715 домохозяйств, а 8 690 человек были перемещены из опасных зон, среди них 5 464 ребенка.

При этом напрямую сравнивать последствия стихийных бедствий только по числу эвакуированных нельзя. В разных странах государственные службы используют различные подходы к учету - отдельно фиксируются погибшие, пострадавшие, эвакуированные и люди, чье жилье или имущество оказалось в зоне бедствия.

Важно также, что показатель почти в 130 тысяч человек относится именно к Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану. Он не является общей статистикой по всей Центральной Азии и не означает, что все эти люди получили травмы: в него входят люди, затронутые чрезвычайными ситуациями и их последствиями.