ВИК-2026: Кыргызстан с крупной победы начал турнир по көкпару

Сборная Кыргызстана разгромила Монголию со счётом 12:1 в стартовом матче соревнований по кокпару на VI Всемирных играх кочевников.

2 сентября на арене "Кок-Бору" в Чолпон-Ате стартовали соревнования по кокпару в рамках VI Всемирных игр кочевников. Турнир собрал команды из нескольких стран, продолжающих традиции конных национальных видов спорта.

Хозяева соревнований начали турнир максимально уверенно. Сборная Кыргызстана продемонстрировала высокую результативность и одержала убедительную победу над командой Монголии - 12:1.

В других матчах первого игрового дня также были зафиксированы крупные победы. Сборная России разгромила Венгрию со счётом 11:1, а Узбекистан оказался сильнее Афганистана - 4:1.

По итогам стартового дня победителями своих матчей стали Кыргызстан, Россия и Узбекистан.

Результаты матчей 2 сентября:

Кыргызстан - Монголия - 12:1 Россия - Венгрия - 11:1 Узбекистан - Афганистан - 4:1

Для Кыргызстана успешный старт особенно важен, поскольку команда выступает на домашней арене и является одним из главных претендентов на победу в соревнованиях по көкпару.

Турнир продолжится в последующие дни в рамках спортивной программы VI Всемирных игр кочевников, проходящих в Кыргызстане.