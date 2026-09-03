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ВИК-2026: Кыргызстан с крупной победы начал турнир по көкпару

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана разгромила Монголию со счётом 12:1 в стартовом матче соревнований по кокпару на VI Всемирных играх кочевников.

2 сентября на арене "Кок-Бору" в Чолпон-Ате стартовали соревнования по кокпару в рамках VI Всемирных игр кочевников. Турнир собрал команды из нескольких стран, продолжающих традиции конных национальных видов спорта.

Хозяева соревнований начали турнир максимально уверенно. Сборная Кыргызстана продемонстрировала высокую результативность и одержала убедительную победу над командой Монголии - 12:1.

В других матчах первого игрового дня также были зафиксированы крупные победы. Сборная России разгромила Венгрию со счётом 11:1, а Узбекистан оказался сильнее Афганистана - 4:1.

По итогам стартового дня победителями своих матчей стали Кыргызстан, Россия и Узбекистан.

Результаты матчей 2 сентября:

  1. Кыргызстан - Монголия - 12:1
  2. Россия - Венгрия - 11:1
  3. Узбекистан - Афганистан - 4:1

Для Кыргызстана успешный старт особенно важен, поскольку команда выступает на домашней арене и является одним из главных претендентов на победу в соревнованиях по көкпару.

Турнир продолжится в последующие дни в рамках спортивной программы VI Всемирных игр кочевников, проходящих в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/461295
Теги:
кок-бору, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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