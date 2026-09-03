Абакиров: Гарантийный фонд берет на себя часть риска предпринимателя

ОАО "Гарантийный фонд" за восемь месяцев 2026 года выдало более 1,3 тыс. гарантий на 3,6 млрд сомов. По словам председателя правления фонда Малик-Айдара Абакирова, показатели уже превышают прошлогоднюю динамику, а до конца года организация рассчитывает продолжить рост. В интервью изданию VB.KG он рассказал, кто сегодня может получить гарантию фонда, как приобрести жилье или автомобиль при нехватке первоначального взноса, почему часть заявок отклоняется и какие новые финансовые инструменты готовят для предпринимателей.

– Для чего сегодня нужен Гарантийный фонд и кто может рассчитывать на его поддержку?

– Гарантийный фонд был создан десять лет назад для поддержки предпринимателей, которым не хватает залогового обеспечения для получения необходимой суммы кредита. С этой задачей фонд справился, и со временем мы расширили направления работы.

Сегодня гарантии могут получать не только предприниматели, но и обычные граждане. В частности, мы внедрили ипотечные гарантии. Банки при покупке жилья, как правило, требуют первоначальный взнос. Если собственных средств недостаточно, гражданин может воспользоваться нашей гарантией.

Есть и другие инструменты. Например, гарантии при приобретении автомобилей отечественного производства, а также различные продукты для предпринимателей и производственных предприятий.

– Если человек хочет приобрести жилье, ему нужно сначала обращаться в фонд или в банк?

– Сначала он выбирает жилье и обращается в банк. Там проходит стандартные процедуры, в том числе рассмотрение заявки и принятие решения кредитным комитетом.

Если банк готов предоставить кредит, но у клиента не хватает средств на первоначальный взнос, документы по согласованию с клиентом направляются нам. Причем примерно 99% наших клиентов мы непосредственно не видим. Документы поступают через электронную систему.

По крупным проектам ситуация другая. Если речь идет, например, о 50, 100 или 200 млн сомов, наши специалисты могут выехать на место, осмотреть объект и дополнительно изучить проект.

– Сколько гарантий фонд предоставил с начала 2026 года?

– По состоянию на конец августа мы выдали более 1,3 тыс. гарантий на 3,6 млрд сомов, банки выдали вредитов на сумму около 12 млрд сомов под наши гарантии.

Если сравнивать с результатами прошлого года, по количеству гарантий мы уже достигли примерно 72% прошлогоднего годового показателя, по сумме – около 81%. При этом до конца года остается еще четыре месяца. Поэтому рассчитываем, что по итогам года показатели будут выше прошлогодних.

– Какая схема получения гарантии для предпринимателя, которому не хватает залога?

– Основная схема достаточно простая и применяется во всем мире. Предприниматель обращается в банк. Если его проект соответствует требованиям банка, но имеющегося залога недостаточно, банк обращается в Гарантийный фонд.

При этом существуют дополнительные услуги, по которым мы можем помочь предпринимателю подготовить бизнес-план и выдать так называемую предвыпущенную гарантию. В ней заранее указываются сумма, размер гарантии, срок и другие параметры.

Но на практике предпринимателям удобнее работать через банк, потому что обращение сначала к нам, затем в банк и повторное согласование при изменении условий занимает больше времени.

– Какие требования предъявляются к предпринимателю?

– Оценка клиента у нас во многом схожа с банковской. У предпринимателя должна быть хорошая кредитная история, работающий и прибыльный бизнес, понятный рынок сбыта.

При этом мы сами залог не берем. Фонд может гарантировать до 50% суммы кредита. Например, при кредите в 5 млн сомов размер гарантии может составить до 2,5 млн сомов, при кредите в 50 млн – до 25 млн.

Срок гарантии обычно сопоставим со сроком кредита.

– Сколько предприниматель платит за гарантию?

– Комиссия составляет 2% или 2,5% от суммы гарантии, а не от всей суммы кредита.

Для приоритетных направлений действует ставка 2%. К ним относятся промышленность, сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, туризм и ипотека. Для остальных направлений – 2,5%.

Комиссия оплачивается один раз при получении кредита. После этого клиент работает с банком и погашает кредит по установленному графику. Наши дальнейшие взаимоотношения с банком его уже не касаются.

– Насколько велик риск для фонда, учитывая, что вы не берете залог?

– За весь период деятельности фонд выдал гарантии примерно на 23 млрд сомов почти 23 тыс. клиентов. Благодаря этому банки предоставили более 65 млрд сомов кредитов.

Качество гарантийного портфеля остается высоким. По гарантийным случаям фонд выплатил около 124 млн сомов. Это результат достаточно эффективной оценки проектов как со стороны банков, так и с нашей стороны.

Мы не одобряем абсолютно все заявки. В разные периоды доля отказов составляет примерно 8–12%.

– Почему фонд отказывает в предоставлении гарантии?

– Причины разные. Иногда встречаются технические или юридические ошибки в документах со стороны финансовых организаций. Иногда не соблюдается необходимая пропорция между кредитом и гарантией.

По кредитам в сомах мы можем гарантировать до 50% суммы. По валютным кредитам доля ниже – примерно 35–40%. Это связано с экономическими нормативами..

– Какой бизнес чаще всего получает гарантии?

– Значительная часть приходится на сельское хозяйство и переработку сельхозпродукции. Это естественно с учетом структуры экономики страны.

При этом торговля тоже занимает одно из ведущих мест. Без нее невозможно обойтись: производитель не всегда может самостоятельно эффективно заниматься реализацией своей продукции.

Хорошую долю занимает промышленность. Мы поддерживаем предприятия, связанные с продовольственной безопасностью, переработкой, производством кабеля, строительных и отделочных материалов и другими направлениями.

– Насколько активно гарантиями пользуются предприниматели в регионах?

– По количеству выданных гарантий около 86% приходится на регионы, если не учитывать Бишкек.

Если смотреть на суммы, картина другая: Бишкек и Чуйская область занимают более значительную долю, поскольку именно здесь в основном сосредоточен бизнес.

Это связано не с политикой Гарантийного фонда, а с общей структурой экономики Кыргызстана.

При этом у нас заметная доля гарантий направляется в промышленность. Для нас это принципиально важно, поскольку индустриализация определена одним из приоритетов развития страны.

– Насколько востребованы гарантии на первоначальный взнос по ипотеке?

– Изначально ипотечные гарантии предоставлялись в рамках взаимодействия с Государственной ипотечной компанией. Затем механизм распространили на ипотечные программы банков.

Сейчас это направление работает достаточно активно, количество гарантий растет.

Еще более заметную динамику мы наблюдаем по продукту "Унаа", связанному с приобретением автомобилей отечественного производства. Там первоначальный взнос может достигать 30%, поэтому гарантия фонда позволяет решить проблему его нехватки.

– Насколько сложна процедура получения таких гарантий?

– Мы постарались максимально сократить перечень документов и внедрили портфельные гарантии.

При такой модели банк направляет нам перечень клиентов, а момент отправки информации фактически считается моментом предоставления гарантии. То есть человеку не приходится отдельно ходить в фонд и собирать дополнительный пакет документов.

Если впоследствии возникает гарантийный случай, мы уже запрашиваем у банка необходимые юридические документы и проверяем соблюдение всех условий.

– Какие новые инструменты фонд планирует развивать до конца 2026 года?

– У нас около десяти гарантийных продуктов, в том числе инструменты исламского финансирования. Но мы хотим идти дальше и облегчать требования к залоговому обеспечению.

Одно из новых направлений – контрактное финансирование. Предприниматель приходит в банк с действующим контрактом. Если контракт надежный, он может рассматриваться как часть обеспечения, а другую часть покрывает гарантия фонда. В результате предпринимателю не нужно искать дополнительную недвижимость, проводить ее оценку и оформлять залог.

При этом компания должна быть прозрачной, вести качественный учет и предоставить доступ к информации о финансовых и товарных потоках. Такой механизм прежде всего подходит устойчивым компаниям с прозрачной финансовой отчетностью.

Мы планировали реализовать в этом году не менее пяти пилотных проектов и уже вышли примерно на семь.

Еще одно направление – факторинговые операции. Производителю зачастую приходится ждать оплаты за поставленный товар месяц, два или три. Если он сможет получить деньги раньше, то сразу направит их на производство следующей партии. Это ускоряет оборот средств и позволяет бизнесу расти.

Также перспективным инструментом являются складские расписки. Предприниматель размещает продукцию на складе и получает документ, подтверждающий ее наличие и стоимость. С этой распиской он может обратиться в банк и получить финансирование под находящийся на складе товар.

Часть этих механизмов уже запущена, другие мы продолжим развивать до конца года.

– То есть Гарантийный фонд постепенно выходит за рамки классических гарантий?

– Да. Помимо гарантийных продуктов мы занимаемся исследованиями, анализом и прогнозированием. Для нас важно не только предоставлять гарантии, но и понимать, куда движется экономика и какие инструменты понадобятся предпринимателям.

Главная задача остается прежней – сделать финансирование доступнее для тех, у кого есть жизнеспособный проект, но недостаточно традиционного залогового обеспечения.