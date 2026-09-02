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ВИК глазами участников: "Красиво, масштабно, интересно"

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- Назгуль Абдыразакова
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На джайлоо в рамках VI Всемирных игр кочевников развернулась одна из самых колоритных площадок Игр. Здесь национальные традиции можно не только увидеть на сцене: мастера показывают свои работы, зарубежные делегации представляют культуру своих стран, а гости знакомятся с ремеслами и обычаями разных народов.

Корреспондент VB.KG пообщалась с участниками и гостями ВИК из Кыргызстана, Грузии и Венгрии и узнала, чем им запомнились Игры.

Гражданская активистка из Бишкека Эльмира Бечелова говорит, что особенно ее впечатлили масштаб мероприятия и количество иностранных гостей. Она также побывала на церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

"Всемирные игры кочевников проходят на высоком уровне. К нам приезжают туристы из разных стран. Настроение прекрасное, и даже погода нам благоволит. Думаю, такие мероприятия способны привлечь в Кыргызстан туристов со всего мира. Я присутствовала на открытии ВИК – было очень красиво и эффектно. Хочется выразить благодарность главе государства, правительству, Министерству культуры и всей команде, которая стояла за этой большой работой", – рассказала Эльмира Бечелова.

Отдельная часть программы на джайлоо посвящена традиционным ремеслам. Свои работы здесь представляет Анарбек кызы Анара из Кара-Балты. Она окончила художественное училище и уже пять лет создает картины из войлока.

"Я занимаюсь этим около пяти лет, часто участвую в различных выставках и мероприятиях. По образованию я художник. Такие масштабные события, как Всемирные игры кочевников, дают мастерам возможность показать свои работы большому количеству людей. Это помогает раскрывать и продвигать наш творческий потенциал", – говорит Анара.

Рядом с кыргызскими мастерами свои изделия представляют гости из других стран. Для Хатуны Бадироишвили из Грузии нынешняя поездка стала первым знакомством с Кыргызстаном.

"Мы впервые приехали в Кыргызстан в качестве гостей. Очень рады, что получили возможность представить здесь грузинские национальные изделия и познакомить с ними представителей разных стран. Для нас это большое событие. Спасибо за теплый прием и внимание к нашей культуре", – поделилась Хатуна Бадироишвили.

В составе зарубежных делегаций на Игры приехали и представители Венгрии. Андраш Жолт Биро отметил, что венграм близка сама идея сохранения традиционной культуры и национальных видов спорта.

"Мы прибыли в Кыргызстан в составе венгерской делегации. У нас есть схожие традиционные виды спорта и национальные игры. В Венгрии также проводится Курултай. Поэтому многое из того, что мы видим здесь, нам близко. Нам нравится атмосфера Всемирных игр кочевников и то, как здесь представлены традиции разных народов", – рассказал он.


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URL: https://www.vb.kg/461276
Теги:
Грузия, культура, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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