Максутов: На ВИК приедут мировые звезды и обладатели "Оскара"

В программу VI Всемирных игр кочевников включили более 835 мероприятий, из них свыше 500 – культурного направления. Об этом на пресс-конференции рассказал главный режиссер Всемирных игр кочевников Алтынбек Максутов.

По его словам, одна из особенностей Всемирных игр кочевников заключается в том, что наряду со спортивными состязаниями большое внимание уделяется культуре и науке.

"Если на Олимпиадах основной упор делается на спортивные состязания, то здесь мы делаем упор также на культуру и науку. В эти дни пройдет более 500 мероприятий культурного направления", – рассказал Алтынбек Максутов.

Он отметил, что культурные мероприятия будут проходить на Иссык-Куле на протяжении всех дней Игр. При этом в программе и информационных материалах обозначены только наиболее крупные из них.

"Все площадки будут работать непрерывно до 10 часов вечера. На Олимпиадах культурные мероприятия в основном проводятся во время открытия и закрытия, а у нас они будут сопровождать Всемирные игры кочевников все время", – сказал главный режиссер.

Отдельные мероприятия пройдут в Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульского района . По словам Максутова, там также представлены работы скульпторов и художников.

Еще одной площадкой станет ипподром. В рамках культурной программы там прозвучат известные мировые композиции в национальном стиле. По словам Максутова, для участия были отобраны представители 20 стран.

Программа также развернется в "Рух Ордо", где будут представлены особенности культуры и наследия кочевников. Ожидается участие большого количества творческих коллективов из разных стран.

Одной из наиболее насыщенных площадок станет Кырчын. По словам Максутова, одновременно там могут проходить около 100 мероприятий.

"Вы не сможете присутствовать везде, поэтому на каждой площадке будут работать видеогруппы, через которые можно будет получать видеоматериалы", – рассказал он.

Все мероприятия планируется записывать и сохранять в архиве. Это позволит журналистам и другим участникам получать материалы с площадок, которые они не успели посетить лично.

Кроме того, по словам Максутова, в программе предусмотрено более десяти состязаний мирового уровня и 12 республиканских соревнований.

Главный режиссер также сообщил, что на Всемирные игры кочевников прибудут известные зарубежные гости, в том числе представители Голливуда.

"Среди них есть и обладатели "Оскара". Они будут принимать участие в наших мероприятиях, и вы сможете встретить их на наших площадках", – сказал Максутов, не раскрывая имен гостей.